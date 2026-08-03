«В такой ситуации мы уже не будем есть то, что едим сегодня каждый день. Рацион заметно сузится — бананов мы есть не будем. Причем очень сильно сузится, потому что государственные продовольственные резервы состоят из продуктов с длительным сроком хранения. Свежей продукции там практически нет», — сказал Шмитс.

По его словам, основу стратегических запасов составляют мясные и рыбные консервы, мука, различные мучные изделия и другие продукты, которые можно хранить длительное время без потери качества.