Выступая в программе TV24 «Клуб национальных интересов», Шмитс пояснил, что государственные продовольственные резервы формируются исключительно из продуктов с длительным сроком хранения. Поэтому свежих овощей, фруктов и других привычных продуктов там практически не предусмотрено.
«В такой ситуации мы уже не будем есть то, что едим сегодня каждый день. Рацион заметно сузится — бананов мы есть не будем. Причем очень сильно сузится, потому что государственные продовольственные резервы состоят из продуктов с длительным сроком хранения. Свежей продукции там практически нет», — сказал Шмитс.
По его словам, основу стратегических запасов составляют мясные и рыбные консервы, мука, различные мучные изделия и другие продукты, которые можно хранить длительное время без потери качества.
Шмитс отметил, что перед формированием резервов Министерство вело консультации с производителями и поставщиками продовольствия, чтобы определить, какие продукты должны входить в государственную «продовольственную корзину» на случай кризиса.
Однако, подчеркнул он, в чрезвычайной ситуации проблема заключается не только в наличии запасов. Не менее важно, смогут ли предприятия продолжать производить и хранить продукты.
«Меняется не только вопрос доступности продуктов. Вопрос еще и в том, можно ли обеспечить их хранение. Для этого нужны электричество и газ», — пояснил он.
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