Об этом политик сообщил в понедельник после заседания коалиционного совета.
По мнению Кулбергса, практика удаленной работы, введенная во время пандемии COVID-19, во многих государственных учреждениях сохранилась в слишком широком объеме и создает неудобства для жителей, которым необходимо получить государственные услуги или связаться с должностными лицами.
Премьер рассказал, что, по его личному опыту, сотрудников государственных учреждений трудно застать на рабочих местах не только по пятницам, но и в другие рабочие дни. Поэтому он поручил подготовить обзор организации удаленной работы в государственном секторе и оценить возможности более широкого возвращения сотрудников к очной работе.
По словам Кулбергса, в отдельных случаях исключения могут быть сохранены, например, для специалистов в сфере информационных технологий или других профессий, где это оправдано спецификой работы. Однако в целом сотрудники государственных учреждений должны быть доступны на своих рабочих местах.
«COVID больше нет, пора возвращаться и работать на месте», — подчеркнул Кулбергс.
Инициативу премьера поддержал и министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян). По его мнению, удаленная работа в государственном управлении стала слишком распространенной. Он отметил, что в Министерстве экономики и Министерстве земледелия эта практика уже была ограничена: возможность работать удаленно в отдельных случаях может предоставить только руководитель учреждения.
Валайнис подчеркнул, что удаленная работа изначально была временной мерой периода пандемии, от которой государственный сектор так и не отказался полностью. По его мнению, именно очная работа должна стать основным принципом деятельности государственных учреждений.
Министр также выразил сомнение в возможности полноценно контролировать рабочий процесс при удаленном режиме, поэтому полностью поддерживает предложение премьер-министра пересмотреть действующий порядок.
Конкретные сроки возможных изменений политики коалиции в понедельник не назвали. Министерству финансов поручено подготовить оценку действующей практики удаленной работы в государственном управлении и возможных исключений.
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