По словам Кулбергса, в отдельных случаях исключения могут быть сохранены, например, для специалистов в сфере информационных технологий или других профессий, где это оправдано спецификой работы. Однако в целом сотрудники государственных учреждений должны быть доступны на своих рабочих местах.

«COVID больше нет, пора возвращаться и работать на месте», — подчеркнул Кулбергс.

Инициативу премьера поддержал и министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян). По его мнению, удаленная работа в государственном управлении стала слишком распространенной. Он отметил, что в Министерстве экономики и Министерстве земледелия эта практика уже была ограничена: возможность работать удаленно в отдельных случаях может предоставить только руководитель учреждения.