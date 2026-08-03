На судебном заседании в понедельник суд постановил заключить Вестеринена под стражу на время уголовного производства, поскольку существует риск, что он может вновь попытаться скрыться от следствия.

Уголовное дело, в рамках которого мужчина проходит в качестве подозреваемого, связано с деятельностью фирмы ArmyLaw OÜ. По версии следствия, фирма предлагала платные юридические услуги, целью которых было помочь призывникам незаконно избежать срочной службы. После неоднократных неявок на судебные заседания Вестеринен был объявлен сначала в эстонский, а затем в международный розыск. Его удалось задержать при выезде из России на территорию Европейского союза.