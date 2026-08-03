В субботу, 1 августа, на пограничном переходе Валга-Валка полиция Латвии передала разыскиваемого эстонским коллегам. Патрульные полицейские из Тарту приняли Вестеринена, после чего его доставили в Таллиннскую тюрьму.
На судебном заседании в понедельник суд постановил заключить Вестеринена под стражу на время уголовного производства, поскольку существует риск, что он может вновь попытаться скрыться от следствия.
Уголовное дело, в рамках которого мужчина проходит в качестве подозреваемого, связано с деятельностью фирмы ArmyLaw OÜ. По версии следствия, фирма предлагала платные юридические услуги, целью которых было помочь призывникам незаконно избежать срочной службы. После неоднократных неявок на судебные заседания Вестеринен был объявлен сначала в эстонский, а затем в международный розыск. Его удалось задержать при выезде из России на территорию Европейского союза.
«Этот случай показывает, что международный розыск и сотрудничество правоохранительных органов приносят плоды, даже если для поимки человека требуется время», – прокомментировала прокурор Кристель Пихлакас.
«Харьюский уездный суд объявил Андрея Вестеринена в розыск 4 сентября 2025 года, и для обеспечения судопроизводства был выдан ордер на его арест. Сегодня в суде состоялся его допрос, и суд оставил ордер на арест в силе. Андрей Вестеринен остался под стражей для обеспечения судопроизводства», – добавила прокурор.
Судебное разбирательство продолжится в Харьюском уездном суде. Оглашение приговора в настоящее время запланировано на 6 октября.
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