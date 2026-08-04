Mikrotīkls является крупнейшим спонсором RTU. С 2016 года компания пожертвовала университету почти 7,8 млн евро. На ранее выделенные средства был приобретен уникальный для Латвии сервер искусственного интеллекта, который используется для анализа больших данных и научных исследований, в том числе в области биологии и онкологии. Сервер доступен не только исследователям RTU и Латвийского университета, но и другим научным учреждениям, организациям здравоохранения и компаниям.

В 2025 году MikroTik работала с оборотом 344,57 млн евро, а прибыль компании составила 36,17 млн евро.