По словам Варпиньша, садясь на кровать, женщина села на собственного младенца, после чего стала вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции. Держа ребенка на руках, она пыталась ударить полицейского и не реагировала на требования успокоиться и сесть.

Младенца у женщины 1999 года рождения забрали. Чтобы предотвратить угрозу здоровью и жизни детей, женщину задержали с применением наручников.

В квартире находились двое детей — двухлетний ребенок и младенец в возрасте шести месяцев. Женщина явно не могла о них заботиться. Для оценки состояния детей на место вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.