В понедельник, 3 августа, около 23:00 в полицию поступила информация о том, что жительница Лиепаи, находясь в явно нетрезвом состоянии, ведет прямой эфир в TikTok. В кадре также были видны двое маленьких плачущих детей. Сообщивший о случившемся человек смог указать адрес, откуда велась трансляция.
Когда полицейские прибыли на место, дверь им открыла женщина с явными признаками опьянения. На вопрос, находится ли она в квартире одна, женщина отреагировала агрессивно и попыталась силой закрыть входную дверь. Из квартиры было слышно, как плачет младенец.
Внутри стоял неприятный запах. На полу валялись бутылки из-под алкоголя, одеяла, подушки и пластиковое ведерко, наполненное окурками. Полы были залиты жидкостью неизвестного происхождения. Женщина утверждала, что пила только пиво.
По словам Варпиньша, садясь на кровать, женщина села на собственного младенца, после чего стала вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции. Держа ребенка на руках, она пыталась ударить полицейского и не реагировала на требования успокоиться и сесть.
Младенца у женщины 1999 года рождения забрали. Чтобы предотвратить угрозу здоровью и жизни детей, женщину задержали с применением наручников.
В квартире находились двое детей — двухлетний ребенок и младенец в возрасте шести месяцев. Женщина явно не могла о них заботиться. Для оценки состояния детей на место вызвали сотрудников Службы неотложной медицинской помощи.
Проверка показала, что содержание алкоголя в выдохе женщины составляло 2,29 промилле.
Детей изъяли из семьи и передали кризисной приемной семье. Агрессивную женщину доставили во временное помещение содержания Лиепайской муниципальной полиции. В отношении нее начат процесс об административном правонарушении. О случившемся также проинформирован сиротский суд, который будет выяснять обстоятельства дела.
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