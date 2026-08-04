В понедельник в Чёрном море, как стало известно, турецкое грузовое судно ро-ро «NADHEZNA», перевозившее в Россию овощи и фрукты, подверглось атаке беспилотника.
По данным Главного управления морского транспорта Министерства транспорта и инфраструктуры, ранены трое членов экипажа. Их состояние оценивается как, потенциально, тяжёлое.
На борту находились 22 члена экипажа, в том числе 13 граждан Турции.
В заявлении министерства говорится: «3 августа 2026 года находившееся в плавании из порта Новороссийск в Самсун судно ро-ро „NADEZHDA“ подверглось беспилотной атаке примерно в 20 морских милях от Новороссийска».
По первым данным, повреждены жилые помещения и носовая часть судна.
Согласно заявлению министерства, моряки с судна были безопасно эвакуированы в порт Новороссийск морскими подразделениями Российской Федерации. Раненых также доставили в этот порт.
Министерство сообщило: «Из‑за сохраняющейся в регионе угрозы атак беспилотников провести спасательную операцию невозможно».
В заявлении не приводятся подробности о стране, с территории которой была нанесена атака, и о её мотивах.
«Ситуация тщательно отслеживается. Мы передаём пожелания скорейшего выздоровления всем нашим морякам и надеемся, что в ближайшее время они в добром здравии вернутся к своим семьям».
По данным газеты Cumhuriyet, капитан судна Ялчин Шахин заявил, что атака была совершена Украиной, и что в ней было использовано 6-7 беспилотников.
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