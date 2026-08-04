В заявлении министерства говорится: «3 августа 2026 года находившееся в плавании из порта Новороссийск в Самсун судно ро-ро „NADEZHDA“ подверглось беспилотной атаке примерно в 20 морских милях от Новороссийска».

По первым данным, повреждены жилые помещения и носовая часть судна.

Согласно заявлению министерства, моряки с судна были безопасно эвакуированы в порт Новороссийск морскими подразделениями Российской Федерации. Раненых также доставили в этот порт.