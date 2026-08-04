Во время проверки работ девятиклассников по математике было установлено, что в нескольких экзаменационных бланках имеются записи, выполненные другим почерком. Проведенная Государственным агентством развития образования (VIAA) проверка показала, что во время экзамена к работам получил доступ человек, не участвовавший в проведении экзамена, который самовольно внес ответы в задания.
Созданная VIAA комиссия приняла решение выставить этим ученикам оценки только за те задания, которые они выполнили самостоятельно.
Кроме того, агентство обратилось в Государственную полицию с просьбой оценить наличие признаков уголовного преступления. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку состав преступления установлен не был.
В Государственной службе качества образования сообщили, что за выявленные нарушения при проведении государственного экзамена Елгавское самоуправление применило к директору соответствующего учебного заведения дисциплинарное взыскание.
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