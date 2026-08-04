Созданная VIAA комиссия приняла решение выставить этим ученикам оценки только за те задания, которые они выполнили самостоятельно.

Кроме того, агентство обратилось в Государственную полицию с просьбой оценить наличие признаков уголовного преступления. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку состав преступления установлен не был.