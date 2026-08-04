Исследование прошло в июле среди 502 жителей Латвии в возрасте от 25 до 65 лет, воспитывающих школьников. Хотя 37% родителей рассчитывают уложиться в сумму до 100 евро, на практике 64% ежегодно тратят на школьные принадлежности от 100 до 500 евро и более.
Чтобы сократить расходы, почти половина родителей (46%) специально ищут скидки и акции, а 29% используют школьные вещи, оставшиеся с прошлых лет или перешедшие от старших детей.
При выборе товаров для школы главными критериями остаются цена и качество, тогда как пожелания детей часто отходят на второй план.
При этом родителей волнуют не только расходы. Для 55% важнее всего эмоциональное состояние ребенка перед началом учебного года, для 41% — его будущая успеваемость. Более трети опрошенных (36%) больше всего беспокоят финансовые затраты на школу, а 28% опасаются, что их дети могут столкнуться с буллингом. Влияние цифровой среды — экранного времени, социальных сетей и киберрисков — заранее тревожит лишь 23% родителей.
Сами школьники, по словам родителей, относятся к возвращению в школу спокойнее: 49% считают, что дети воспринимают начало учебного года без особых переживаний, а еще 31% отмечают лишь легкое волнение, с которым они успешно справляются.
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