Чтобы сократить расходы, почти половина родителей (46%) специально ищут скидки и акции, а 29% используют школьные вещи, оставшиеся с прошлых лет или перешедшие от старших детей.

При выборе товаров для школы главными критериями остаются цена и качество, тогда как пожелания детей часто отходят на второй план.