При этом Латвия не будет участвовать в действиях, направленных на поддержку США как одной из сторон вооруженного конфликта с Ираном. По оценке государств, возглавляющих коалицию, полное разминирование Ормузского пролива в рамках более широкой операции по обеспечению свободы судоходства может занять от 12 до 16 месяцев.

С учетом планируемой ротации военнослужащих и общей оперативной обстановки решение Сейма об участии НВС предлагается утвердить до 1 сентября 2028 года.

В настоящее время Министерство обороны и Национальные вооруженные силы совместно с Центральным командованием США на Ближнем Востоке, а также Великобританией и Францией согласовывают практические и организационные вопросы, необходимые для размещения латвийского контингента в районе операции.