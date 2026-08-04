Латвия планирует внести свой вклад, направив подразделение Военно-морских сил по обезвреживанию взрывоопасных предметов под водой с автономными системами разминирования. Оно будет действовать в составе международной водолазной группы, выполняющей работы по разминированию.
Кроме того, планируется направить штабных офицеров и инструкторов НВС в оперативные и тактические штабы, которые будут размещены как на территории стран — лидеров коалиции, так и непосредственно в районе проведения операций.
Латвийский контингент будет участвовать исключительно в противоминных операциях, координации работ по разминированию Ормузского пролива и других мероприятиях по восстановлению судоходства, направленных на обеспечение беспрепятственного транзита через пролив.
При этом Латвия не будет участвовать в действиях, направленных на поддержку США как одной из сторон вооруженного конфликта с Ираном. По оценке государств, возглавляющих коалицию, полное разминирование Ормузского пролива в рамках более широкой операции по обеспечению свободы судоходства может занять от 12 до 16 месяцев.
С учетом планируемой ротации военнослужащих и общей оперативной обстановки решение Сейма об участии НВС предлагается утвердить до 1 сентября 2028 года.
В настоящее время Министерство обороны и Национальные вооруженные силы совместно с Центральным командованием США на Ближнем Востоке, а также Великобританией и Францией согласовывают практические и организационные вопросы, необходимые для размещения латвийского контингента в районе операции.
В случае одобрения решения Сеймом Министерство обороны проведет переговоры с партнерами для согласования материально-технического обеспечения латвийских военнослужащих.
В министерстве напоминают, что после совместных военных ударов США и Израиля по Ирану с 28 февраля 2026 года судоходство в Ормузском проливе постоянно сталкивается с перебоями.
В ответ на кризис США, а также коалиции под руководством Великобритании и Франции приняли решение о создании военных операций, главная цель которых — восстановить и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе, гарантировать бесперебойное движение коммерческих судов, предотвратить новые нападения и восстановить доверие к безопасности морских перевозок через пролив.
В настоящее время операции еще не перешли к активной фазе, однако планируется, что они будут продолжаться до тех пор, пока в Ормузском проливе не будет обеспечена безопасная навигация.
Сначала проект решения Сейма должен быть одобрен правительством.
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