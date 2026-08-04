По словам Кулбергса, в августе МВД совместно с Министерством обороны примет дополнительные меры для сокращения потока нелегальных мигрантов через восточную границу, которая является внешней границей Евросоюза. При этом власти продолжают рассматривать разные варианты усиления безопасности.

«Закрытие пункта «Патерниеки» остается одним из возможных вариантов, однако сейчас мы этого не подтверждаем, поскольку основной поток нелегальной миграции проходит не через сам пункт пропуска, а вне его», — заявил премьер-министр.