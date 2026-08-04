Во вторник Кабинет министров не стал рассматривать предложение МВД о временном закрытии пограничного пункта «Патерниеки». Об этом во время перерыва заседания правительства сообщили премьер-министр Андрис Кулбергс и министр внутренних дел Янис Домбрава.
По словам Кулбергса, в августе МВД совместно с Министерством обороны примет дополнительные меры для сокращения потока нелегальных мигрантов через восточную границу, которая является внешней границей Евросоюза. При этом власти продолжают рассматривать разные варианты усиления безопасности.
«Закрытие пункта «Патерниеки» остается одним из возможных вариантов, однако сейчас мы этого не подтверждаем, поскольку основной поток нелегальной миграции проходит не через сам пункт пропуска, а вне его», — заявил премьер-министр.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии экономических факторов, Кулбергс подчеркнул, что главным приоритетом правительства остается безопасность страны.
Министр внутренних дел Янис Домбрава сообщил, что достигнута договоренность об усилении сотрудничества с Министерством обороны и Национальными вооруженными силами для предотвращения незаконного пересечения границы.
«Также оцениваются различные другие варианты наших действий, чтобы свести число нелегальных мигрантов к нулю», — сказал министр.
По его словам, закрытие «Патерниеки» остается одним из рассматриваемых сценариев, однако окончательное решение пока не принято. Домбрава отметил, что в других странах подобные меры вводились лишь после резкого ухудшения ситуации на самих пунктах пропуска, поэтому при необходимости решение может быть принято оперативно.
Кулбергс добавил, что полностью исключить нелегальную миграцию невозможно, однако государство должно использовать наиболее эффективные методы борьбы с ней. В частности, в августе у восточной границы пройдут военные учения с участием Национальных вооруженных сил и подразделений союзников.
«Министр обороны уже сообщил, что будут проведены учения, а силы наших союзников будут значительно активнее размещены ближе к границе. Эти мероприятия также будут использованы для усиления охраны государственной границы», — отметил премьер-министр.
Домбрава также прокомментировал ситуацию на пункте пропуска «Патерниеки», который с 31 июля фактически не работает из-за технических неполадок. По его словам, проблемы связаны с работой мобильной сети, и власти рассчитывают устранить их уже в течение сегодняшнего дня.
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