Пограничный пункт «Патерниеки» по техническим причинам не работает уже с пятницы. Внезапное закрытие единственного пограничного пункта для автотранспорта стало неприятным сюрпризом для грузоперевозчиков.
«Не было ничего — ни предупреждения, ни официальной информации, ни приказа или распоряжения. Система работала, таможня оформляла, электронная очередь работала, но пограничники просто объявили, что по техническим причинам нас не пропустят», — рассказывает руководитель ассоциации автоперевозчиков «Latvijas auto» Александр Поцилуйко.
Погранслужба призывает использовать пункты пропуска «Мядининкай» или «Шальчининкай» на литовско-белорусской границе, однако, как указывает Поцилуйко, это не так просто.
«Во-первых, это будет значительно дороже — примерно плюс 700 евро к расходам. Во-вторых, существует сотрудничество между перевозчиками европейских и азиатских стран. Это не белорусские грузы. Это те грузы, которые везут казахи, узбеки, туркмены из Китая или из своих стран. Они передают прицепы нашим перевозчикам, которые доставляют их до растаможки и разгрузки в Европе», — говорит Поцилуйко.
Закрытие пункта «Патерниеки» обосновано техническими сбоями в работе информационных систем, из-за чего стало невозможным осуществление пограничного контроля. Однако руководитель ассоциации обращает внимание на то, что в единую ИТ-платформу входят и оба пункта пересечения границы с Россией, которые продолжают работать.
Государственная пограничная охрана уклоняется от ответа на вопрос, как долго граница с Белоруссией будет закрыта. Там лишь указали, что «причины сбоя, а также возможное время устранения проблем пока не ясны».
Погранслужба призывает обращаться в Министерство внутренних дел, однако и оно молчит. Теперь стало ясно, что закрытие границы связано с объявленным главой министерства Янисом Домбравой усилением борьбы с нелегальной миграцией.
Если правительство одобрит предложение о закрытии «Патерниеки», на границе с Белоруссией останется только железнодорожный пункт пропуска «Индра», который используется для грузовых поездов.
(TV3.lv)
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