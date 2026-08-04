«Во-первых, это будет значительно дороже — примерно плюс 700 евро к расходам. Во-вторых, существует сотрудничество между перевозчиками европейских и азиатских стран. Это не белорусские грузы. Это те грузы, которые везут казахи, узбеки, туркмены из Китая или из своих стран. Они передают прицепы нашим перевозчикам, которые доставляют их до растаможки и разгрузки в Европе», — говорит Поцилуйко.

Закрытие пункта «Патерниеки» обосновано техническими сбоями в работе информационных систем, из-за чего стало невозможным осуществление пограничного контроля. Однако руководитель ассоциации обращает внимание на то, что в единую ИТ-платформу входят и оба пункта пересечения границы с Россией, которые продолжают работать.

Государственная пограничная охрана уклоняется от ответа на вопрос, как долго граница с Белоруссией будет закрыта. Там лишь указали, что «причины сбоя, а также возможное время устранения проблем пока не ясны».