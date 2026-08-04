Как сообщила представитель партии Светлана Чулкова, сейчас в Сейме собирают подписи депутатов, необходимые для подачи запроса на рассмотрение.
«Мы считаем, что у общества есть право ожидать политической ответственности за принятые решения», — заявила Чулкова.
Во вторник правительство рассмотрит предложение МВД о приостановке работы «Патерниеков» — единственного автомобильного пункта пропуска на латвийско-белорусской границе. В министерстве объясняют инициативу необходимостью укрепить государственную безопасность, снизить давление нелегальной миграции и эффективнее использовать ресурсы Государственной пограничной охраны.
После возможного закрытия «Патерниеков» на границе продолжит работать только железнодорожный пункт пропуска «Индра», через который следуют грузовые поезда.
Ранее латвийские автоперевозчики предупредили, что закрытие последнего автомобильного перехода приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно переместиться в Литву и Польшу.
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