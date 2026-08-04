После возможного закрытия «Патерниеков» на границе продолжит работать только железнодорожный пункт пропуска «Индра», через который следуют грузовые поезда.

Ранее латвийские автоперевозчики предупредили, что закрытие последнего автомобильного перехода приведет к потере транзитных доходов, рабочих мест и грузопотоков, которые могут окончательно переместиться в Литву и Польшу.