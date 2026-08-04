Перевозчики заявили, что поддерживают жесткие меры против гибридных атак со стороны Белоруссии, однако считают закрытие КПП несоразмерным решением. По их мнению, нелегальные мигранты преимущественно пересекают «зеленую границу», тогда как оборудованные пункты позволяют государству контролировать перемещение людей и грузов.
В ассоциации предупреждают, что после закрытия «Патерниеков» грузопотоки не исчезнут, а переместятся в Литву и Польшу. Латвия при этом может потерять транзитные доходы, рабочие места в Латгале и часть рынка международных перевозок.
Представители отрасли также утверждают, что в подготовленном МВД проекте не проанализированы альтернативы и соразмерность ограничений, не оценено влияние на экономику, не установлены сроки закрытия и порядок пересмотра решения. Общественное обсуждение из-за срочного рассмотрения документа не проводилось.
Пункт пропуска фактически не работает с 31 июля из-за технических неполадок. У границы скопились десятки грузовиков.
«Мировая практика показывает, что можно обеспечить и безопасность, и бесперебойное движение грузов. Даже США на границе с Мексикой при миллионах задержаний ежегодно не закрывают грузовые пункты пропуска, а используют сканеры, анализ рисков и современные технологии контроля. Польша в период пика гибридного кризиса также сохранила движение грузов через пункт Корощин. Латвия может действовать столь же разумно — усилить контроль, а не исключать себя с транзитной карты Европы», — заявил председатель правления ассоциации Александр Поцелуйко.
Перевозчики предлагают провести оценку экономических последствий, ввести усиленное сканирование и предварительную регистрацию грузов, определить сроки возможного закрытия и предусмотреть поддержку предприятий, которые понесут убытки.
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