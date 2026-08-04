В ассоциации предупреждают, что после закрытия «Патерниеков» грузопотоки не исчезнут, а переместятся в Литву и Польшу. Латвия при этом может потерять транзитные доходы, рабочие места в Латгале и часть рынка международных перевозок.

Представители отрасли также утверждают, что в подготовленном МВД проекте не проанализированы альтернативы и соразмерность ограничений, не оценено влияние на экономику, не установлены сроки закрытия и порядок пересмотра решения. Общественное обсуждение из-за срочного рассмотрения документа не проводилось.