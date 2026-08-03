При этом премьер подчеркнул, что решения должны основываться не на эмоциях, а на конкретных цифрах. Власти хотят понять, действительно ли закрытие пограничного пункта помогает снизить поток нелегальных мигрантов и уменьшает нагрузку на пограничную инфраструктуру.

«Давайте дождемся завтрашнего дня», — сказал Кулбергс, отметив, что сначала правительство ознакомится со статистикой и только после этого примет решение.

Аргументы в пользу закрытия уже привела парламентский секретарь Министерства образования и науки Иева Силиня, представляющая Национальное объединение. По ее словам, после того как пункт Патерниеки был закрыт по техническим причинам, количество попыток незаконного пересечения границы резко сократилось.