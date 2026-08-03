Как сообщает LETA, комментируя инициативу Министерства внутренних дел, Кулбергс заявил, что ситуация на границе с Белоруссией остается серьезной проблемой безопасности. По его словам, Латвия продолжает сталкиваться с гибридной атакой со стороны соседнего государства, а значит, власти должны использовать все возможные меры для снижения давления нелегальной миграции.
При этом премьер подчеркнул, что решения должны основываться не на эмоциях, а на конкретных цифрах. Власти хотят понять, действительно ли закрытие пограничного пункта помогает снизить поток нелегальных мигрантов и уменьшает нагрузку на пограничную инфраструктуру.
«Давайте дождемся завтрашнего дня», — сказал Кулбергс, отметив, что сначала правительство ознакомится со статистикой и только после этого примет решение.
Аргументы в пользу закрытия уже привела парламентский секретарь Министерства образования и науки Иева Силиня, представляющая Национальное объединение. По ее словам, после того как пункт Патерниеки был закрыт по техническим причинам, количество попыток незаконного пересечения границы резко сократилось.
Если раньше пограничники ежедневно задерживали значительно больше нарушителей, то в последние дни речь идет лишь о нескольких случаях. По мнению Силини, это может свидетельствовать о прямой связи между прекращением работы погранперехода и снижением миграционного давления.
Напомним, Министерство внутренних дел предлагает полностью приостановить работу пункта Патерниеки. В ведомстве считают, что это позволит укрепить безопасность страны, снизить нагрузку, вызванную нелегальной миграцией, и эффективнее использовать силы Государственной пограничной охраны.
В МВД также напоминают, что Белоруссия уже продолжительное время способствует перемещению граждан третьих стран к внешней границе Европейского союза, используя миграцию как инструмент давления на соседние государства.
Формально пункт Патерниеки не работает уже сейчас. Официальной причиной названы технические неполадки в информационных системах, выявленные 31 июля. Накануне министр внутренних дел Янис Домбрава призвал жителей отказаться от поездок в Белоруссию, а тех, кто уже находится там, — как можно скорее вернуться в Латвию.
Пока единственным способом попасть из Латвии в Белоруссию и обратно остается объезд через Литву или Польшу.
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