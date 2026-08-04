Весной прошлого года Янис, проживающий в хуторе в сельской местности Кекавского края, рассказал журналистам, что муниципальная полиция привлекла его к ответственности за отсутствие регистрации сухого туалета.
«Прицепились к тому, что у меня не зарегистрирован туалет! Не успел опомниться, как через неделю получил повестку на заседание комиссии в думе. Комиссия назначила штраф 75 евро. Получается, что я и в туалет хожу нелегально. Абсурд! Мы здесь живем уже 117 лет. Предки в гробах трижды перевернулись бы!» — возмущался Янис.
В самоуправлении тогда пояснили, что проводят проверку объектов, где не зарегистрированы децентрализованные системы канализации. По мнению местных властей, такие системы должны быть официально внесены в реестр, а их содержимое — регулярно вывозиться ассенизационной техникой.
Однако Янис утверждал, что пользуется обычным сухим туалетом, а его содержимое использует в качестве удобрения.
Изучив нормативные акты, мужчина пришел к выводу, что правила Кекавского самоуправления противоречат постановлению Кабинета министров. Если муниципальные правила требуют регистрировать все без исключения децентрализованные системы канализации, то государственные нормы распространяются только на объекты, расположенные в городах и поселках. Поскольку дом Яниса находится в сельской местности, он считал, что регистрация ему не требуется.
Эту позицию тогда подтвердили и в Министерстве климата и энергетики.
«Правила Кабинета министров распространяются на децентрализованные системы канализации, расположенные в городах и поселках. Самоуправления не вправе устанавливать более широкий круг требований, чем предусмотрено государственными нормативами. Если система находится в сельской местности и владельца штрафуют за отсутствие регистрации, самоуправление превышает свои полномочия», — заявили в министерстве.
Несмотря на это, Янис обжаловал штраф в суде, однако суд оставил решение самоуправления в силе.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.