«Прицепились к тому, что у меня не зарегистрирован туалет! Не успел опомниться, как через неделю получил повестку на заседание комиссии в думе. Комиссия назначила штраф 75 евро. Получается, что я и в туалет хожу нелегально. Абсурд! Мы здесь живем уже 117 лет. Предки в гробах трижды перевернулись бы!» — возмущался Янис.

В самоуправлении тогда пояснили, что проводят проверку объектов, где не зарегистрированы децентрализованные системы канализации. По мнению местных властей, такие системы должны быть официально внесены в реестр, а их содержимое — регулярно вывозиться ассенизационной техникой.