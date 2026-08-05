«Но это уже, в определённой степени, борьба с последствиями. Нам просто не нужно допускать ситуацию, когда отдельные частные учебные заведения зарабатывают на иммигрантах», — добавил он.
«Всем таким «студентам» визы выдал кто-то из сотрудников Министерства иностранных дел. Байба Браже, не должно ли в случаях, когда обнаруживается «студент», не говорит по-английски, но имееет выданную Латвией студенческую визу, автоматически возбуждаться дисциплинарное дело в отношении консульского сотрудника, который выдал ему эту визу?» — обратилась в комментарии к министру иностранных дел ЛР Илзе.
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