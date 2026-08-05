5 августа 2026 12:16 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Мигранты

В аэропорту начались проверки знаний английского языка у прибывающих в Латвию: угадайте, зачем?

Пограничная служба и Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) начали выборочную проверку знаний… английского языка у прибывающих в Ригу. Бывают случаи, когда у человека отбирают вид на жительство (ВНЖ), потому что он числится «студентом», но при этом вообще не говорит по-английски. Об этом в сети Х сообщил депутат Рижской думы Гирт Лапиньш (Нацобъединение).