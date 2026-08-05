В Сеуте – угроза нового миграционного кризиса. Всего несколько дней спустя после того, как десятки тысяч человек разом хлынули в испанский анклав, граничащий с Марокко, по соцсетям распространяется призыв совершить еще одну попытку пересечь границу 15 августа.
Силовые структуры Испании обратили внимание на этот призыв, но пока относятся к нему скептически. Источники, на которые ссылаются испанские СМИ, характеризуют его как «лишенный смысла». Они убеждены, что ни Мадрид, ни Рабат не допустят повторения сцены, подобной той, что произошла несколько дней назад.
При этом последствия предыдущего кризиса еще видны. Дипломатическая напряженность сохраняется, по-прежнему остаются без ответа вопросы о роли разведслужб, а власти города до сих пор пересчитывают несовершеннолетних.
По данным источников в силовых структурах, Национальный центр разведки (CNI), Национальная полиция и Гражданская гвардия действительно предупреждали правительство о подозрительных перемещениях на марокканской границе еще до массового прорыва. Проблема, как они признают, в том, что никто не смог правильно оценить масштаб происходящего: случившееся полностью превзошло все прогнозы.
Кроме того, звучит завуалированное обвинение в адрес Рабата. Те же источники утверждают, что марокканские власти знали, что назревало на их стороне границы, но эта информация до Испании не дошла. Испанское правительство, между тем, предпочитает публично не накалять ситуацию и продолжает настаивать, что сотрудничество с соседней страной шло и помогало управлять кризисом.
Эта цифра лучше любых слов показывает масштаб проблемы: на данный момент в Сеуте остаются 862 несовершеннолетних мигранта, что значительно превышает возможности системы приема мигрантов в обычных условиях.
На фоне этого никто в городе не относится легкомысленно ни к какому призыву, каким бы маловероятным он ни казался. Власти сомневаются, что 15 августа произойдут какие-то реальные действия, но не намерены упускать из виду ни соцсети, ни границу до тех пор, пока эта дата не пройдет.
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