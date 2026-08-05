По данным источников в силовых структурах, Национальный центр разведки (CNI), Национальная полиция и Гражданская гвардия действительно предупреждали правительство о подозрительных перемещениях на марокканской границе еще до массового прорыва. Проблема, как они признают, в том, что никто не смог правильно оценить масштаб происходящего: случившееся полностью превзошло все прогнозы.

Кроме того, звучит завуалированное обвинение в адрес Рабата. Те же источники утверждают, что марокканские власти знали, что назревало на их стороне границы, но эта информация до Испании не дошла. Испанское правительство, между тем, предпочитает публично не накалять ситуацию и продолжает настаивать, что сотрудничество с соседней страной шло и помогало управлять кризисом.

Эта цифра лучше любых слов показывает масштаб проблемы: на данный момент в Сеуте остаются 862 несовершеннолетних мигранта, что значительно превышает возможности системы приема мигрантов в обычных условиях.