По ее словам, налоговую политику в отношении продуктов питания нельзя менять каждые полгода или год, поскольку это создает неопределенность как для покупателей, так и для производителей и торговых предприятий.
«Постоянно менять ставку было бы неправильно», — подчеркнула эксперт.
Гулбе отметила, что опыт первого месяца после введения пониженного НДС уже показал ожидаемый эффект: цены на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца действительно снизились. По ее мнению, если через год льготу отменят и налог снова вырастет до прежнего уровня, объяснить такое решение жителям будет непросто.
Эксперт также напомнила, что в большинстве стран Европейского союза продукты питания облагаются пониженной ставкой НДС, поэтому Латвия в этом вопросе скорее догоняет общеевропейскую практику, чем вводит исключительную меру поддержки.
По мнению Гулбе, сниженную ставку следовало бы применять не только к четырем основным группам товаров, но практически ко всем продуктам питания.
«Практически на все [продукты питания] следовало бы снизить [ставку НДС], как это сделано в большинстве стран ЕС», — заявила представитель Института агроресурсов и экономики.
Напомним, с 1 июля в Латвии на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца действует сниженная ставка НДС в размере 12% вместо прежних 21%. Мера введена в качестве эксперимента сроком на один год — до 30 июня 2027 года. После этого правительство должно будет оценить ее влияние на цены, потребителей и государственный бюджет и принять решение о дальнейшей судьбе налоговой льготы.
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