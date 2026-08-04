Эксперт также напомнила, что в большинстве стран Европейского союза продукты питания облагаются пониженной ставкой НДС, поэтому Латвия в этом вопросе скорее догоняет общеевропейскую практику, чем вводит исключительную меру поддержки.

По мнению Гулбе, сниженную ставку следовало бы применять не только к четырем основным группам товаров, но практически ко всем продуктам питания.

«Практически на все [продукты питания] следовало бы снизить [ставку НДС], как это сделано в большинстве стран ЕС», — заявила представитель Института агроресурсов и экономики.