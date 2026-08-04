Сильнее всего подешевело молоко — на 8,4%, что на один процентный пункт выше запланированного уровня. Цены на мясо птицы снизились на 7,8%, на хлеб — на 7,7%, на яйца — на 7,5%.

«Спустя месяц мы уже видим очевидную пользу для общества и экономики Латвии. Все вовлеченные стороны выполнили свои задачи и совместно добились этого результата», — заявил Валайнис.