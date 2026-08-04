По словам министра, поставленная цель была достигнута: власти рассчитывали добиться снижения цен как минимум на 7,4%.
Сильнее всего подешевело молоко — на 8,4%, что на один процентный пункт выше запланированного уровня. Цены на мясо птицы снизились на 7,8%, на хлеб — на 7,7%, на яйца — на 7,5%.
«Спустя месяц мы уже видим очевидную пользу для общества и экономики Латвии. Все вовлеченные стороны выполнили свои задачи и совместно добились этого результата», — заявил Валайнис.
Министр считает важным сделать временно сниженную ставку НДС постоянной. По его словам, она не только уменьшает расходы жителей, но и помогает латвийским производителям продуктов питания наращивать выпуск продукции и стимулирует потребление.
С 1 июля на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца действует НДС в размере 12% вместо прежних 21%. Льготная ставка установлена до 30 июня 2027 года.
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