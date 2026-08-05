Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о 17 погибших в результате ударов по Киевской области и столицы Украины. Глава МВД уточнил, что в Киевской области — 16 погибших. Ранее власти сообщали о 14 жертвах.

В Киевской области зафиксированы разрушения в Броварском, Бучанском и Фастовском районах, еще 29 получили ранения, по данным полиции.

«Броварском районе 10 погибших, еще 12 получили травмы. Повреждены частный дом, пять складских помещений, предприятие, шесть грузовых и легковых автомобилей», — заявили в полиции. По ее данным, еще пять человек погибли в Бучанском районе, один — в Фастовском, в этих районах также повреждены складские помещения.