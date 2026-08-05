По его данным, в Киеве погиб один человек — 60-летняя женщина, 16 человек травмированы (мэр Виталий Кличко заявлял о 26 пострадавших).
Логистическая компания «Нова пошта» ранее сообщала, что в результате атаки на ее сортировочный центр в Киеве погибли три человека — двое водителей партнера-перевозчика и один работник подрядной организации.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о 17 погибших в результате ударов по Киевской области и столицы Украины. Глава МВД уточнил, что в Киевской области — 16 погибших. Ранее власти сообщали о 14 жертвах.
В Киевской области зафиксированы разрушения в Броварском, Бучанском и Фастовском районах, еще 29 получили ранения, по данным полиции.
«Броварском районе 10 погибших, еще 12 получили травмы. Повреждены частный дом, пять складских помещений, предприятие, шесть грузовых и легковых автомобилей», — заявили в полиции. По ее данным, еще пять человек погибли в Бучанском районе, один — в Фастовском, в этих районах также повреждены складские помещения.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.