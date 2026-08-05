Но если вы морской слон по имени Нейл — правила становятся удивительно гибкими.
За тридцать четыре дня своего отпуска в австралийской Тасмании Нейл обошелся городскому совету Кларенса более чем в 31 тысячу австралийских долларов. Большая часть суммы ушла вовсе не на ремонт. Нет, столбики, дорожный знак и кусок забора стоили сравнительно недорого. Основные расходы пришлись на сверхурочные часы сотрудников, которым пришлось круглосуточно регулировать движение, отгонять слишком любопытных туристов и охранять знаменитого лежебоку.
И вот тут начинается самое прекрасное.
Городской совет торжественно… простил Нейлу весь долг. В официальном счете указано, что задолженность полностью списана в благодарность за «посольские услуги в сфере туризма, радость, подаренную обществу, и исключительную милоту». Именно так. Не за примерное поведение. Не за раскаяние. А за исключительную милоту.
Мне кажется, человечество наконец нашло идеальную юридическую формулу. Представляете себе судебный процесс?
— Подсудимый, вы разбили витрину, повредили муниципальное имущество и создали транспортный коллапс.
— Зато, ваша честь, я исключительно милый.
И прокурор, утирая слезу умиления, просит прекратить дело за отсутствием общественной опасности.
Сам Нейл, разумеется, ничего не комментировал. Настоящие звезды никогда не оправдываются. Они молча уплывают в море, оставляя поклонникам фотографии, чиновникам счета, а городскому совету — возможность однажды войти в историю как первому муниципалитету, официально признавшему милоту смягчающим обстоятельством.
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