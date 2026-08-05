За тридцать четыре дня своего отпуска в австралийской Тасмании Нейл обошелся городскому совету Кларенса более чем в 31 тысячу австралийских долларов. Большая часть суммы ушла вовсе не на ремонт. Нет, столбики, дорожный знак и кусок забора стоили сравнительно недорого. Основные расходы пришлись на сверхурочные часы сотрудников, которым пришлось круглосуточно регулировать движение, отгонять слишком любопытных туристов и охранять знаменитого лежебоку.

И вот тут начинается самое прекрасное.