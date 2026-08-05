В начале января полиция задержала в Карсаве мужчин 1989 и 1992 годов рождения, ранее уже попадавших в поле зрения правоохранителей. Суд заключил их под стражу. Позднее следователи установили связь с преступлениями ещё двух человек.

Во время обысков полиция обнаружила боеприпасы различного калибра и изъяла огнестрельное оружие. В ходе расследования также были выявлены преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, алкоголя и оружия.