По данным полиции, 24 декабря 2025 года и 1 января 2026 года двое мужчин, применяя насилие, пытались вымогать деньги у трёх потерпевших 2004, 1997 и 2003 годов рождения. Против одного из них, предположительно, применили огнестрельное оружие. У мужчины 2003 года рождения требовали 4000 евро.
В начале января полиция задержала в Карсаве мужчин 1989 и 1992 годов рождения, ранее уже попадавших в поле зрения правоохранителей. Суд заключил их под стражу. Позднее следователи установили связь с преступлениями ещё двух человек.
Во время обысков полиция обнаружила боеприпасы различного калибра и изъяла огнестрельное оружие. В ходе расследования также были выявлены преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, алкоголя и оружия.
Всего уголовный процесс охватывает девять преступлений, включая незаконное лишение свободы, вымогательство, угрозы убийством или тяжкими телесными повреждениями, умышленное причинение травм средней тяжести, незаконный оборот оружия, принуждение к ложным показаниям и несообщение о тяжком преступлении.
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