Она отметила, что право на жилищное пособие имеют не только малоимущие семьи, но и любой житель, чей доход после оплаты обязательных расходов не достигает установленного уровня. За это представители оппозиции упрекнули ее, заявив, что дума одной рукой забирает у жителей деньги, а другой — выплачивает пособия.

Трейя подчеркнула, что жители должны быть благодарны за возможность продолжать жить в муниципальных квартирах, где арендная плата остается ниже рыночной.