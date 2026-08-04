Председатель комитета Элина Трейя (Национальное объединение) пояснила, что помощь будет оказана тем жителям, которые столкнутся с финансовыми трудностями из-за введения арендной платы.
Она отметила, что право на жилищное пособие имеют не только малоимущие семьи, но и любой житель, чей доход после оплаты обязательных расходов не достигает установленного уровня. За это представители оппозиции упрекнули ее, заявив, что дума одной рукой забирает у жителей деньги, а другой — выплачивает пособия.
Трейя подчеркнула, что жители должны быть благодарны за возможность продолжать жить в муниципальных квартирах, где арендная плата остается ниже рыночной.
Как сообщалось ранее, Рижская дума приняла обязательные правила, предусматривающие введение с 1 июля арендной платы за муниципальные квартиры. При принятии решения утверждалось, что в среднем размер арендной платы в зависимости от универсальной кадастровой стоимости и площади квартиры составит до 85 евро в месяц. Однако сегодня представители Департамента жилья и окружающей среды на заседании комитета заявили, что подобных обещаний не давали.
Депутат Юлия Степаненко (SV/AJ) ранее сообщила агентству LETA, что после получения первых счетов жители увидели в них суммы, достигающие 160 евро.
Как ранее поясняли в самоуправлении, до этого плата за пользование принадлежащими муниципалитету квартирами не взималась. Такая практика сложилась исторически.
В собственности или управлении Рижского самоуправления находится 11 821 квартира. Из них 1 963 являются социальными квартирами, а 9 858 — муниципальными арендными квартирами.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.