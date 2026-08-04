В доме обнаружена опасная деформация несущей конструкции второго этажа. Существует риск, что отдельные элементы могут упасть на тротуар и проезжую часть. Здание не заселено и ранее было признано объектом, ухудшающим городскую среду.
Рижское самоуправление закрыло участок улицы рядом с домом и огородило опасную территорию. Ограничения будут действовать до устранения угрозы.
В понедельник здание осмотрел строительный инспектор самоуправления. После проверки было решено сохранить перекрытие движения, а владельцу дома предписали выполнить необходимые работы.
Жителей просят соблюдать установленные ограничения и не заходить на огороженную территорию.
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