Рижское самоуправление закрыло участок улицы рядом с домом и огородило опасную территорию. Ограничения будут действовать до устранения угрозы.

В понедельник здание осмотрел строительный инспектор самоуправления. После проверки было решено сохранить перекрытие движения, а владельцу дома предписали выполнить необходимые работы.