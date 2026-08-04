По ее словам, критикам идеи стоило бы увидеть, какие страдания причиняют птицам проглоченные крючки и блесны. Скривеле сама занимается рыбалкой, однако считает, что в небольшом пруду Мары ее можно запретить, чтобы не допустить новых случаев гибели лебедей.

В ближайшее время инициативу планируют подать на портал ManaBalss.lv с призывом к Рижской думе ввести запрет.