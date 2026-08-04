Автор инициативы Кристине Скривеле подчеркивает, что предложение направлено не против рыбаков, а на защиту водоплавающих птиц в месте, где подобные случаи повторяются.
По ее словам, критикам идеи стоило бы увидеть, какие страдания причиняют птицам проглоченные крючки и блесны. Скривеле сама занимается рыбалкой, однако считает, что в небольшом пруду Мары ее можно запретить, чтобы не допустить новых случаев гибели лебедей.
В ближайшее время инициативу планируют подать на портал ManaBalss.lv с призывом к Рижской думе ввести запрет.
В самоуправлении пояснили, что сделать это сразу невозможно, поскольку потребуются согласования и изменения нормативных актов. Одновременно дума рассматривает возможность очистить пруд от рыболовных снастей, однако и этот процесс потребует времени и подготовки.
В ближайшие дни Рижская дума намерена проконсультироваться с орнитологами и другими специалистами, после чего обещает сообщить о возможном плане действий.
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