Кулбергс подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защититься от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне.

Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с «главными элементами» нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе.