Он сообщил, что во время встречи с президентом обсуждались и вопросы безопасности, в том числе вопросы безопасных выборов и пограничного контроля. Премьер отметил, что в правительстве рассматриваются и оцениваются многие варианты и возможности, как усилить пограничный контроль и сократить нелегальную иммиграцию.
Кулбергс подчеркнул, что и в контексте выборов необходимо уметь защититься от любых провокаций и удержать пограничный контроль. В настоящее время оцениваются как технические решения, так и помощь союзников в приграничной зоне.
Он также сообщил, что службы внутренних дел и обороны договорились о целенаправленной работе, чтобы можно было бороться с «главными элементами» нелегальной миграции, чтобы нейтрализовать возможность легко пересекать границу Латвии и позже попадать в какой-либо другой пункт назначения в Европе.
«В августе вы услышите больше информации, и об этом будут проинформированы и СМИ», — сказал Кулбергс.
Президент на пресс-конференции заявил, что поддерживает действия Кабинета министров, направленные на укрепление безопасности. По его мнению, принятые решения и решения, которые реализуются, являются шагами в правильном направлении.
Ринкевич также добавил, что, если ситуация на границе не улучшится, не исключены и другие решения. Он выразил удовлетворение сотрудничеством систем внутренних дел и обороны, добавив, что результатов нельзя ожидать в ближайшие пару дней, однако при последовательной реализации принятых решений ситуация на латвийско-белорусской границе улучшится.
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