Ринкевич напомнил, что без специальных полномочий представлять Латвию во внешней политике могут только три должностных лица — президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что во многих ситуациях требуется оперативная реакция, однако подчеркнул, что существующий механизм взаимодействия между администрацией президента, Сеймом и Кабинетом министров работает эффективно.

По словам президента, премьер уже обсудил этот вопрос с министром внутренних дел, и в дальнейшем внешнеполитическая деятельность будет лучше координироваться. Ринкевич отметил, что письмо Домбравы можно рассматривать как документ, касающийся одновременно и внешней политики, и отраслевой политики, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском союзе координируются между государствами-членами.