Как ранее сообщила программа Panorāma Латвийского телевидения (LTV), Домбрава направил Испании письмо, посвященное кризису в Сеуте, когда с территории Марокко в город временно прорвались десятки тысяч мигрантов. По информации телеканала, в Мадриде письмо восприняли болезненно из-за высокомерного тона министра. Сообщалось также, что премьер-министр указал главе МВД, что впредь при переписке с иностранными государствами содержание подобных писем необходимо согласовывать с Министерством иностранных дел.
Ринкевич напомнил, что без специальных полномочий представлять Латвию во внешней политике могут только три должностных лица — президент, премьер-министр и министр иностранных дел. Он признал, что во многих ситуациях требуется оперативная реакция, однако подчеркнул, что существующий механизм взаимодействия между администрацией президента, Сеймом и Кабинетом министров работает эффективно.
По словам президента, премьер уже обсудил этот вопрос с министром внутренних дел, и в дальнейшем внешнеполитическая деятельность будет лучше координироваться. Ринкевич отметил, что письмо Домбравы можно рассматривать как документ, касающийся одновременно и внешней политики, и отраслевой политики, поскольку вопросы внутренних дел в Европейском союзе координируются между государствами-членами.
«Хочу подтвердить, что Латвия солидарна с Испанией. На политическом уровне мы готовы оказывать ей помощь всеми возможными способами. Мы благодарны Испании за участие ее военнослужащих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии», — заявил президент.
Он подчеркнул, что, работая в своей сфере, необходимо учитывать более широкий политический и контекст безопасности. По словам Ринкевича, внешняя политика и политика безопасности государства — это сложные и многогранные вопросы. Президент также сообщил, что во вторник коротко обсудил ситуацию с Домбравой и выразил уверенность, что министр внутренних дел «совершенно определенно» сосредоточится на вопросах охраны государственной границы.
«Сначала нам нужно самим справиться со своими проблемами, и уже затем мы сможем гораздо шире делиться этим опытом с другими странами ЕС», — сказал Ринкевич.
Говоря о проблемах охраны границ и нелегальной миграции в Европе, президент отметил, что все ответственные лица согласны: первоочередная задача — обеспечить надежную защиту собственной государственной границы, где еще предстоит выполнить большой объем работы.
По словам Ринкевича, эти вопросы неоднократно обсуждались с премьер-министром, а также министрами внутренних дел и обороны. Он видит решимость властей сделать все необходимое для снижения давления нелегальной миграции на границу, однако подчеркнул: «Прежде чем писать письма другим, нам нужно разобраться со своими делами».
Президент также заявил, что справиться с миграционным давлением на восточной и южной границах ЕС можно только благодаря единой политике Евросоюза. Для этого необходимы общие критерии охраны границ, единый подход и согласованная политика, за что Латвия выступает уже многие годы.
При этом Ринкевич отметил, что подходы стран ЕС существенно различаются и во многом зависят от политического курса их правительств. Не менее важным он назвал порядок рассмотрения дел людей, уже оказавшихся на территории Евросоюза. По словам президента, практика государств-членов в этой сфере кардинально отличается. Кроме того, он обратил внимание на уровень социальных пособий, отметив, что в странах с более высокими выплатами сильнее проявляется так называемый «эффект магнита».
По мнению Ринкевича, позицию Латвии по этим вопросам наиболее полно отражает инициированное Италией и Данией письмо руководству ЕС, которое подписали 22 государства-члена. От имени Латвии документ подписал премьер-министр Андрис Кулбергс.
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