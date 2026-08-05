Все доходы от аккаунта будут перечисляться приюту «Ķepu-Ķepā», где когда-то начался путь обоих собак к новым хозяевам. Сейчас в приюте содержится около 160 животных. Содержание одного питомца обходится примерно в семь евро в день, включая питание, ветеринарные услуги, коммунальные расходы, налоги, зарплаты сотрудников и другие затраты. Ежемесячные расходы приюта достигают примерно 32 тысяч евро.

«Платформа OnlyFans в Латвии и во всем мире известна благодаря эротическому контенту, и мысль использовать ее популярность в благотворительных целях занимала меня уже давно. Каждый день наблюдая за своими собаками и вспоминая, сколько животных все еще ждут своих настоящих хозяев в приюте, я решила объединить эти две идеи. Это также возможность показать, что подобные платформы могут служить не только для развлечения, но и для просвещения», — рассказала Хильдегарда Граумане.