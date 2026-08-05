Хотя эта платформа чаще всего ассоциируется с публикацией эротического контента, в данном случае она будет использоваться для рассказов о повседневной жизни, приключениях и взгляде на мир двух собак — Бруно и Бралиса, которых Граумане взяла из приюта. Проект также призван напомнить о важности сострадания, эмпатии и ответственного отношения к животным.
Все доходы от аккаунта будут перечисляться приюту «Ķepu-Ķepā», где когда-то начался путь обоих собак к новым хозяевам. Сейчас в приюте содержится около 160 животных. Содержание одного питомца обходится примерно в семь евро в день, включая питание, ветеринарные услуги, коммунальные расходы, налоги, зарплаты сотрудников и другие затраты. Ежемесячные расходы приюта достигают примерно 32 тысяч евро.
«Платформа OnlyFans в Латвии и во всем мире известна благодаря эротическому контенту, и мысль использовать ее популярность в благотворительных целях занимала меня уже давно. Каждый день наблюдая за своими собаками и вспоминая, сколько животных все еще ждут своих настоящих хозяев в приюте, я решила объединить эти две идеи. Это также возможность показать, что подобные платформы могут служить не только для развлечения, но и для просвещения», — рассказала Хильдегарда Граумане.
Автор проекта подчеркивает, что в аккаунте не будет публиковаться эротический или порнографический контент. Вместо этого подписчиков ждут юмористические сценки из жизни двух собак, а также познавательные материалы о благополучии животных. Контент будет выходить на латышском и английском языках, чтобы привлечь поддержку и пожертвования не только из Латвии, но и из-за рубежа.
«Контент профиля Bruno ‘n’ Brālis будет интересен как людям, у которых уже есть домашние питомцы, так и тем, у кого их нет, но кто хочет больше узнать о повседневной жизни собак, их повадках, благополучии или просто порадовать себя позитивным контентом», — добавила Граумане.
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