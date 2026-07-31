В списке рекомендаций также фигурируют местная кухня, леса и активности на природе, аутентичная культура и традиции, а также культурные и художественные мероприятия.

Среди преимуществ Латвии, которые стоило бы рекламировать туристам, участники опроса также упоминают более приятный климат летом и спортивные события.