Чаще всего жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет называют музеи и достопримечательности, связанные с историей и архитектурой, а также побережье Балтийского моря и пляжи.
В списке рекомендаций также фигурируют местная кухня, леса и активности на природе, аутентичная культура и традиции, а также культурные и художественные мероприятия.
Среди преимуществ Латвии, которые стоило бы рекламировать туристам, участники опроса также упоминают более приятный климат летом и спортивные события.
4% опрошенных считают, что ничего из этого списка активнее продвигать не нужно, а десятая часть респондентов конкретного ответа на этот вопрос не дала.
Ориентировочная стоимость проекта по разработке имиджа составит 50 000 евро, согласно информации в электронной системе закупок (EIS).
Согласно техническому заданию, победителю конкурса предстоит оценить международную репутацию и восприятие Латвии, разработать новое позиционирование страны на мировой арене, сформулировать стратегический нарратив, а также создать практическую коммуникационную концепцию.
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