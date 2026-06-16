Это же просто аморально! Латвиец в шоке от наших автобусов

Эмоциональный пост на эту тему опубликовал в соцсети «Threads» Андрейс Кравченко.

«Это аморально и просто недопустимо!» , - считает мужчина. И поясняет, что автобусные рейсы снова массово отменяются. В связи с этим он возлагает вину на транспортную компанию SIA «Latvijas sabiedrikais autobuss».

-Скажите, пожалуйста, это вообще нормально? Раньше были похожие случаи отмены рейсов с компанией Шлесерса «Нордека», а теперь SIA «Latvijas sabiedrikais autobuss» делает то же самое, каждый раз пытаясь сказать, что у них нет денег на повышение зарплат водителям, не хватает топлива и т. д.

В качестве доказательств он прилагает фото, подтверждающие, что в указанный им день 15 июня было отменено 18 рейсов из-за нехватки водителей.

Автор поста так же предъявляет претензии к Управлению дорожного транспорта из-з его неспособности осуществлять необходимый контроль. Эту транспортную компанию уже штрафовали, по его данным, в 2025 году, теперь, по мнению латвийца, пора подумать о расторжении контракта с нею.

Остаётся, правда, неясным, кто ж тогда будет осуществлять автобусные перевозки? Тем более, что Сейм жёстко взялся за мигрантов. А своими силами, мы похоже, не справимся...