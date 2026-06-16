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Инфляционное давление в еврозоне стало шире: как это понимать рядовым обывателям?

© LETA 16 июня, 2026 12:46

Новости Латвии 0 комментариев

Инфляционное давление в еврозоне стало шире, отмечает президент Банка Латвии Мартиньш Казакс в сообщении, опубликованном на сайте Банка Латвии. Он комментирует решения, принятые на прошлой неделе Советом Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Он отмечает, что неопределенность по-прежнему высока. Вопреки прежним ожиданиям, конфликт на Ближнем Востоке продолжается, и цепочки поставок по-прежнему сталкиваются с перебоями. Цены на нефть все еще высоки и могут оставаться на повышенном уровне в течение длительного времени.

Казакс указывает, что общая инфляция в еврозоне в мае выросла до 3,2%, тогда как в апреле она составляла 3%, в свою очередь, базовая инфляция увеличилась с 2,2% в апреле до 2,5% в мае. Инфляция цен на товары выросла незначительно - с 0,8% до 0,9%, а инфляция цен на услуги выросла с 3% до 3,5%.

"Существенных вторичных эффектов пока не наблюдается, и среднесрочные и долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными. Краткосрочные инфляционные ожидания с начала конфликта значительно выросли, и предприятия указывают на растущее ценовое давление, которое, скорее всего, вызовет дальнейший краткосрочный рост цен", - отмечает Казакс.

Чтобы ограничить дальнейшее расширение инфляционного давления и снизить риск вторичных эффектов, совет ЕЦБ в четверг, 11 июня, единогласно решил повысить ключевые процентные ставки на 0,25 процентного пункта. Такое постепенное повышение является уместным и обоснованным при различных возможных сценариях развития - как в случае материализации рисков в сторону повышения, так и в случае их реализации в сторону понижения по отношению к базовому сценарию, поясняет Казакс.

"Динамика цен на нефть в последнее время была медленной, и трансмиссия монетарной политики по-прежнему хорошая, поэтому процентные ставки можно корректировать постепенно. Этим решением Совет ЕЦБ сохраняет хорошие возможности при необходимости реагировать на дальнейшие события, чтобы ограничить инфляционное давление и в среднесрочной перспективе обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню в 2%", - пишет президент Банка Латвии.

Он также указывает, что обновленный прогноз общей инфляции на 2026 год повышен до 3% с прогнозировавшихся ранее в марте 2,6%, на 2027 год - до 2,3% с прежних 2%, а на 2028 год снижен до 2% по сравнению с ранее прогнозировавшимися 2,1%. Прогноз базовой инфляции в настоящее время составляет 2,5% на 2026 год (ранее - 2,3%), 2,5% на 2027 год (ранее - 2,2%) и 2,2% на 2028 год (ранее - 2,1%).

В то же время прогноз экономического роста на 2026 год сейчас составляет 0,8%, тогда как ранее прогнозировался рост в размере 0,9%, на 2027 год - 1,2% (ранее - 1,3%) и на 2028 год - 1,5% (ранее - 1,4%).

Также он указывает, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке и длительные перебои с поставками означают более быстрое сокращение запасов нефти, а на их восстановление, скорее всего, потребуется больше времени. Это означает, что цены на нефть могут оставаться высокими дольше.

...Что для рядового обывателя означает вся эта высшая математика? ИИ объясняе так:

Когда экономисты говорят, что инфляционное давление стало шире, это означает, что рост цен перестал быть локальным явлением и охватывает подавляющее большинство товаров и услуг в экономике, а не только отдельные категории (например, энергоносители или продукты питания). 

Что это значит на практике?

Закрепление инфляции: Это признак того, что высокие цены стали нормой для широкого спектра отраслей. Бизнес легче перекладывает возросшие издержки на конечных потребителей.

Рост внутренних факторов (базовая инфляция): В отличие от шоков предложения (когда дорожает импортная нефть), широкая инфляция часто подпитывается внутренним спросом. Сюда входят растущие зарплаты и сфера услуг, где цены меняются медленнее, но стабильнее.

Риск «спирали»: Потребители, ощущая рост цен повсюду, начинают требовать повышения зарплат, что заставляет бизнес еще больше поднимать цены.

Реакция регуляторов: Для Европейского центрального банка (ЕЦБ) это самый тревожный сигнал. Если инфляция становится широкой, ЕЦБ вынужден держать процентные ставки на высоком уровне дольше, что удорожает кредиты и тормозит экономический рост, чтобы охладить потребительскую активность. 

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