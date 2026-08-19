В центробанке подчёркивают, что рекомендации носят добровольный характер и предназначены для кредитных учреждений как практический инструмент оценки одного из природных рисков. Они не являются обязательными правилами кредитования и не устанавливают требования для конкретных отраслей или предприятий.
Ранее Кулбергс заявил, что создаётся впечатление, будто Latvijas Banka начинает «учить фермеров, как правильно держать скот и вести хозяйственную деятельность». По его словам, банки уже используют эти рекомендации при оценке клиентов из сельскохозяйственной отрасли.
В Latvijas Banka утверждают, что документ, наоборот, адаптирован к латвийским условиям и менее ограничителен, чем международные методики, которые применялись до сих пор.
Первый пересмотр рекомендаций начнётся осенью 2026 года. В конце августа руководство и эксперты Latvijas Banka намерены встретиться с министром земледелия и представителями фермерских организаций, чтобы обсудить возможные изменения.
Рекомендации охватывают сельское и лесное хозяйство, энергетику, строительство и другие сферы. В частности, неблагоприятной для биоразнообразия деятельностью в лесном хозяйстве считается вырубка и уход за молодняком в период гнездования птиц с 1 апреля по 30 июня.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.