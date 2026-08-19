Ранее Кулбергс заявил, что создаётся впечатление, будто Latvijas Banka начинает «учить фермеров, как правильно держать скот и вести хозяйственную деятельность». По его словам, банки уже используют эти рекомендации при оценке клиентов из сельскохозяйственной отрасли.

В Latvijas Banka утверждают, что документ, наоборот, адаптирован к латвийским условиям и менее ограничителен, чем международные методики, которые применялись до сих пор.