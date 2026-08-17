Проблемы с реализацией инвестиционных проектов усугубляет нестабильная экономическая среда, возникшая после выборов 2023 года. Постоянные и масштабные изменения налогов — всегда в сторону повышения — привели к тому, что иностранные инвесторы избегают Эстонии. Они предпочитают страны, где могут быть уверены: налоги не изменятся настолько сильно за время от разработки бизнес-плана до завершения инвестиций, что проект перестанет быть прибыльным. Это обедняет самих эстонцев: чем меньше конкурентоспособных рабочих мест, тем ниже их зарплаты и выше уровень безработицы. К сожалению, правящие партии этого совершенно не осознают.

Пока в соседние страны вливаются иностранные инвестиции на несколько миллиардов долларов, Эстония пытается спасти то, что можно, накапливая более мелкие вложения. Недавно было объявлено, что порог подачи заявок на грант до 20 миллионов евро, который ранее предназначался для компаний, инвестирующих в Эстонию не менее 100 миллионов евро, снижен на несколько десятков миллионов — до 70 миллионов евро. Для оборонной отрасли этот порог снижен до 20 миллионов евро, а для приоритетных технологий (которые, кстати, включают производство продуктов питания и возобновляемую энергетику) — до 30 миллионов евро. По сути, правительство признало, что ему не удалось привлечь крупные инвестиции в Эстонию, и теперь порог в 100 миллионов евро значительно снижен просто потому, что желающих не нашлось. В нынешних условиях в этом году не удастся распределить предусмотренные грантовые средства — около 40 миллионов евро. Разумеется, субсидии на привлечение крупных инвестиций нельзя разбазаривать, и правительству действительно нужно взяться за дело и найти крупные вложения.