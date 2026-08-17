«(…)Комментируя несколько лет назад снижение интереса к строительству крупной птицефермы в Вяймела, руководитель OÜ Lõuna-Eesti Talumuna Тену Ветикс метко резюмировал инвестиционный климат Эстонии: “В Эстонии невозможно построить ничего крупного — будь то ветряные турбины, птицефермы или целлюлозный завод”. Конечно, инвесторы рациональны и поэтому предпочитают страны, которые принимают крупные инвестиции с распростёртыми объятиями, а не пытаются их тормозить при каждом удобном случае. У правительства были годы, чтобы изменить эту позицию. Хотя создаётся впечатление, что оно действует и хочет упростить планирование, реальных шагов сделано мало, и доверия инвесторов так и не удалось завоевать.
Проблемы с реализацией инвестиционных проектов усугубляет нестабильная экономическая среда, возникшая после выборов 2023 года. Постоянные и масштабные изменения налогов — всегда в сторону повышения — привели к тому, что иностранные инвесторы избегают Эстонии. Они предпочитают страны, где могут быть уверены: налоги не изменятся настолько сильно за время от разработки бизнес-плана до завершения инвестиций, что проект перестанет быть прибыльным. Это обедняет самих эстонцев: чем меньше конкурентоспособных рабочих мест, тем ниже их зарплаты и выше уровень безработицы. К сожалению, правящие партии этого совершенно не осознают.
Пока в соседние страны вливаются иностранные инвестиции на несколько миллиардов долларов, Эстония пытается спасти то, что можно, накапливая более мелкие вложения. Недавно было объявлено, что порог подачи заявок на грант до 20 миллионов евро, который ранее предназначался для компаний, инвестирующих в Эстонию не менее 100 миллионов евро, снижен на несколько десятков миллионов — до 70 миллионов евро. Для оборонной отрасли этот порог снижен до 20 миллионов евро, а для приоритетных технологий (которые, кстати, включают производство продуктов питания и возобновляемую энергетику) — до 30 миллионов евро. По сути, правительство признало, что ему не удалось привлечь крупные инвестиции в Эстонию, и теперь порог в 100 миллионов евро значительно снижен просто потому, что желающих не нашлось. В нынешних условиях в этом году не удастся распределить предусмотренные грантовые средства — около 40 миллионов евро. Разумеется, субсидии на привлечение крупных инвестиций нельзя разбазаривать, и правительству действительно нужно взяться за дело и найти крупные вложения.
Это происходит несмотря на то, что только немецкий концерн Rheinmetall инвестирует в Литве почти полмиллиарда евро, в Финляндии строятся дата-центры стоимостью в миллиарды, а в Польше возводится атомная электростанция, стоимость которой тоже оценивается в миллиарды евро. Даже Латвия в 2025 году получила чуть больше миллиарда евро прямых иностранных инвестиций. В Эстонии эта цифра была почти вдвое меньше — от 500 до 800 миллионов евро, согласно разным оценкам. Стоит вспомнить, что и несколько эстонских предпринимателей свои недавние крупные инвестиции сделали не в Эстонии, а в Латвии и других соседних странах. Достаточно взглянуть на инвестиции Frankenburg в размере 10 миллионов евро в ракетный завод в Адажи или на решение Fibenol вложить 700 миллионов евро в биоперерабатывающий завод в Латвии. Также Skeleton Technologies, которая в прошлом году запустила производство супербатарей на своём заводе в Варкаусе (Финляндия) и в конце ноября открыла заводы суперконденсаторов в Германии и Польше, не выбрала Эстонию в качестве места производства.
Да, по совокупным показателям предыдущих лет эстонская экономика по-прежнему привлекает больше иностранных инвестиций, чем Латвия и Литва, но за последний год наше преимущество значительно сократилось. Если эту тенденцию не изменить, наши южные соседи вскоре нас обгонят. Чтобы этого не допустить, экономическая среда Эстонии снова должна стать привлекательной для инвесторов. Этого можно добиться, только отказавшись от культуры NIMBY и прекратив постоянный рост налогов. Только тогда мы сможем гарантировать, что наша экономика восстановит доверие», — пишет в колонке ERR IT-предприниматель, эксперт и политик Андрус Каарелсон.
Что эстонцам отлично, то латышам — «всё плохо»
Слова Каарелсона о культуре NIMBY (“not in my backyard” — “не в моём дворе”) подтверждает тот факт, что самоуправление волости Валга на прошлой неделе «закопало» крупный проект ветропарка на своей территории — яркий пример того, что жители не хотят видеть «вентиляторы» рядом со своими домами. В Валге решили, что от такого парка будет меньше финансовой выгоды, чем вреда. Возможно, они и правы. Впрочем, похожая ситуация и в Латвии, где проекты ветроэнергетики тоже сталкиваются с большим сопротивлением, и их разработчики вынуждены реализовывать их как можно дальше от глаз людей — в болотах.
Статья Каарелсона — довольно редкое явление, потому что даже эстонские оппозиционные политики избегают говорить о неудачах, если они происходят в сравнении с Латвией и Литвой: эстонская традиция — рассказывать о своей стране как об убедительном лидере Балтии во всех областях.
Между тем в Латвии существует традиция заявлять, что всё плохо и что по всем показателям Латвия отстаёт от соседей. К сожалению, это недалеко от истины — по многим экономическим показателям так и есть. Правда, за последние пять лет наиболее динамично развивается Литва, оставляющая позади и Латвию, и Эстонию.
Что касается привлечения прямых иностранных инвестиций, есть, например, такой печальный факт: в сфере финансовых и страховых услуг Латвия завершила 2025 год с остатком прямых иностранных инвестиций в 4,4 миллиарда евро, в то время как у Литвы этот показатель составляет 15,8 миллиарда, у Эстонии — 10,2 миллиарда. Вот как до сих пор проявляется влияние «капитального ремонта» финансового сектора 2018 года, который установил для латвийских коммерческих банков жёсткое регулирование, в то время как в Литве и Эстонии оно было относительно мягким. Ну и, возможно, налоговая политика тоже не особенно стимулировала приход инвесторов. Здесь можно сказать, что Литва — более крупная страна, поэтому инвестиций в три раза больше, но Эстония меньше Латвии, а инвестиций в финансовую и страховую сферу у неё вдвое больше.
Иностранные инвестиции превращаются в рабочие места. В этом отношении Латвия — лидер
Однако и у Латвии есть показатели, которыми можно гордиться. Весьма существенно, что за последние три года Латвия достигла самого высокого в Балтии количества рабочих мест, связанных с прямыми иностранными инвестициями: в прошлом году в стране было запущено 28 новых проектов с иностранными инвестициями.
При этом взгляд инвесторов на будущее региона остаётся позитивным: 69 % инвесторов прогнозируют, что привлекательность Балтии для инвестиций в ближайшие три года вырастет. Об этом свидетельствует ежегодное исследование компании EY «European Attractiveness Survey 2026», которое измеряет активность новых иностранных инвестиций в Европе и изучает отношение инвесторов.
Новые проекты с иностранными инвестициями в 2025 году создали в Латвии 1015 новых рабочих мест. Среди стран Балтии по количеству новых инвестиционных проектов лидером за прошлый год стала Литва с 30 новыми проектами, в то время как в Эстонии число проектов упало до 7. При этом в Литве было создано 887 новых рабочих мест, а в Эстонии — 306.
«Результаты “EY European Attractiveness Survey 2026” подтверждают, что Латвия всё увереннее укрепляет своё место на европейской инвестиционной карте. Сейчас Латвия занимает 7-е место в Европе по количеству проектов с иностранными инвестициями на душу населения и 8-е место по количеству созданных рабочих мест. Это сильный сигнал международным инвесторам о конкурентоспособности нашей экономики, деловой среде и способности развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью», — говорит на портале EY директор LIAA Иева Ягере.
Удаётся привлекать и американцев
23 июля министр экономики Викторс Валайнис (Союз зелёных и крестьян) подписал меморандум о взаимопонимании с американской компанией Native Trading о развитии завода полного цикла по производству артиллерийских ракет в Латвии. Инвестора привлекли Министерство экономики совместно с Латвийским агентством инвестиций и развития (LIAA). Цель меморандума — способствовать сотрудничеству, оценить предпосылки реализации инвестиционного проекта и укрепить устойчивый экономический рост Латвии, развитие инноваций и промышленность с высокой добавленной стоимостью.
Планируемый проект предусматривает создание завода полного цикла по производству артиллерийских ракет с обеспечением всех основных этапов производства: изготовление твёрдого топлива, наполнение боевых частей взрывчатыми веществами, окончательная сборка и квалификационные испытания. Общий объём инвестиций в проект планируется от 70 до 90 миллионов евро. Таким образом, это ещё один перспективный проект, который будет реализован вместе с американцами. США, между прочим, до сих пор были довольно сдержанным инвестором в Латвии. Накопленные прямые инвестиции США в Латвии составляют около 392 миллионов евро, что ставит страну лишь на 10-е место в рейтинге. Это мало по сравнению с потенциалом, который ещё есть для привлечения инвестиций из США.
Упомянутая эстонским экспертом Каарелсоном компания Fibenol, зарегистрированна в Эстонии, поэтому аналитик так сокрушается. Fibenol планирует инвестировать до 700 миллионов евро, чтобы построить в Латвии один из самых современных биоперерабатывающих заводов в Европе; в качестве возможного места размещения выбран промышленный парк Валмиеры. Если всё пойдёт успешно, производство сможет начаться в 2030 году.
Что касается ссылки Каарелсона на Frankenburg, то в начале прошлого года Министерство обороны Латвии заключило с базирующейся в Австрии оборонной компанией Frankenburg Technologies договор на исследования и разработки в области противодействия беспилотным летательным аппаратам. Договор предусматривает разработку нескольких взаимодополняющих решений, включая автоматизированные дроны-перехватчики, системы на базе радиоэлектронной борьбы, а также технологии управляемых ракет. При реализации проектов соблюдается принцип софинансирования: разработку обязуются совместно финансировать как Министерство обороны, так и участвующие компании. Средняя пропорция инвестиций в таких проектах планируется в соотношении 65/35, где примерно 65 % вкладывает оборонный сектор, а 35 % — первоначальные индустриальные партнёры.
Ожидается, что общие инвестиции в реализацию проектов могут составить до десяти миллионов евро, включая финансирование Министерства обороны и средства, привлечённые коммерсантами. Общий объём привлечённых инвестиций в ходе реализации проектов ещё может увеличиться.
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