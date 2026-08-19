В центре скандала оказался Phia, сервис для онлайн-шопинга, который Фиби создала вместе с бывшей соседкой по Стэнфорду Софией Кианни. Приложение помогает покупателям сравнивать цены и искать выгодные предложения, а само зарабатывает в том числе на партнёрских комиссиях магазинов.
Именно здесь начинается самое интересное.
Phia обвиняют в так называемом cookie stuffing. Схема выглядит довольно просто: специальный файл позволяет интернет-магазину определить, кто привёл покупателя. Если человек действительно пришёл через партнёра и совершил покупку, тот получает комиссию.
Но, согласно расследованию Bloomberg, Phia могла устанавливать свои партнёрские cookies даже тогда, когда пользователь просто видел всплывающее окно сервиса и вовсе не переходил по его рекомендации. В результате система могла записать покупку на свой счёт и претендовать на комиссию за клиента, которого фактически не приводила.
Сначала компания объясняла происходящее программной ошибкой. Однако затем история стала гораздо неприятнее.
Журналисты получили доступ к внутренней переписке сотрудников. Из неё, как утверждается, следует, что Фиби Гейтс и София Кианни знали о работе спорного механизма ещё в декабре 2025 года, то есть за несколько месяцев до того, как скандал стал публичным.
А дальше появились цифры.
После того как в июле спорные функции отключили, средняя дневная выручка Phia, по опубликованным данным, рухнула примерно с 80 тысяч долларов до 10–28 тысяч. Компания теперь проверяет транзакции и обещает отменить те, которые были ошибочно приписаны сервису.
При этом сам стартап совсем не маленький. Phia привлёк в общей сложности 43,5 миллиона долларов инвестиций, а компанию оценивали примерно в 185 миллионов. Среди инвесторов и людей, связанных с проектом, немало знаменитостей.
Особую пикантность истории придают прежние заявления самой Фиби. Дочь одного из богатейших и известнейших предпринимателей мира рассказывала, что хочет добиться успеха без помощи привилегий и своей фамилии.
Сейчас никаких уголовных обвинений Фиби Гейтс не предъявлено. Phia заявляет, что исправляет ситуацию, возвращает неправильно начисленные комиссии и усиливает контроль за соблюдением правил.
А сама Фиби на этой неделе снова попала в объективы журналистов. Её заметили в Нью-Йорке выходящей из вертолёта.
На наследнице миллиардера была одежда с логотипом Phia.
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