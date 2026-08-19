Но, согласно расследованию Bloomberg, Phia могла устанавливать свои партнёрские cookies даже тогда, когда пользователь просто видел всплывающее окно сервиса и вовсе не переходил по его рекомендации. В результате система могла записать покупку на свой счёт и претендовать на комиссию за клиента, которого фактически не приводила.

Сначала компания объясняла происходящее программной ошибкой. Однако затем история стала гораздо неприятнее.

Журналисты получили доступ к внутренней переписке сотрудников. Из неё, как утверждается, следует, что Фиби Гейтс и София Кианни знали о работе спорного механизма ещё в декабре 2025 года, то есть за несколько месяцев до того, как скандал стал публичным.