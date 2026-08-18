Четыре произведения исчезли.

И добыча оказалась такой, с которой у воров теперь может возникнуть весьма своеобразная проблема. Украденные работы настолько известны, что легально продать их практически невозможно. Стоимость пропавших произведений эксперты оценивают в десятки миллионов евро.

Ограбление произошло особенно дерзко. В Мессине в это время проходил большой религиозный праздник, собравший на улицах огромные толпы людей. При этом музей был оборудован видеонаблюдением и сигнализацией.