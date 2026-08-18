Сначала пришла отличная новость с севера страны. Карабинеры нашли работы Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса, похищенные из фонда Magnani Rocca неподалёку от Пармы.
Картины стоимостью более 9 млн евро исчезли из музея в марте. Воры действовали стремительно: двое мужчин в масках проникли внутрь и менее чем за три минуты сняли произведения со стен и скрылись.
Italian museums targeted in shocking wave of high-value masterpiece art heists! pic.twitter.com/rNue5d8jj4
— Robert Bird (@BobMacBobFace) August 17, 2026
Несколько месяцев спустя шедевры обнаружили в Парме. Казалось бы, редкий случай, когда история с музейным ограблением получила счастливый финал.
Но практически одновременно на другом конце Италии началась следующая.
На Сицилии неизвестные проникли в региональный музей Мессины и добрались до произведений знаменитого художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессина.
Воры сняли пять сохранившихся частей Полиптиха Сан-Грегорио и добрались ещё до одной двусторонней работы, находившейся в защищённой витрине. Правда, далеко унести всё не получилось: две панели позднее обнаружили брошенными возле музея.
Четыре произведения исчезли.
И добыча оказалась такой, с которой у воров теперь может возникнуть весьма своеобразная проблема. Украденные работы настолько известны, что легально продать их практически невозможно. Стоимость пропавших произведений эксперты оценивают в десятки миллионов евро.
Ограбление произошло особенно дерзко. В Мессине в это время проходил большой религиозный праздник, собравший на улицах огромные толпы людей. При этом музей был оборудован видеонаблюдением и сигнализацией.
Теперь расследованием занимается специализированное подразделение итальянской полиции по преступлениям против культурного наследия — то самое, которое только что помогло вернуть Ренуара, Матисса и Сезанна.
Передохнуть после предыдущего дела им практически не дали.
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