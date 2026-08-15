Особенная жестокость таких воспоминаний в том, что читатель уже знает продолжение. Автор еще видит сосны, освещенные закатным солнцем, а мы уже видим между ними орудийные передки. Гимназист несет барышне сирень, оркестр играет Листа, рыбаки молча пьют пиво в Шлоке — и никто еще не подозревает, что скоро Европа возьмется за свое любимое занятие: превращать уютную географию детства в карту военных действий.

Эмиграция вообще обладает неприятным даром: она сообщает человеку задним числом, что самые обыкновенные вещи — перрон, дачный гамак, скрип гравия под стульями — были счастьем. Просто тогда никто не догадался его так назвать.