Важно, что речь идёт не только о коммерческом импорте. VID прямо указывает: запрет касается и частных лиц — путешественников и водителей, которые везут такие товары в личном багаже для собственного потребления, а также получателей почтовых и курьерских отправлений.
Иными словами, если человек возвращается из России или Белоруссии с запрещёнными продуктами в чемодане, небольшое количество и объяснение «это только для себя» сами по себе исключения не создают.
В Латвию запрещено ввозить:
- Рыбу и морепродукты — живую, свежую, охлаждённую, замороженную, сушёную и солёную рыбу, рыбное филе, крабов, омаров, креветок, устриц, гребешков, мидий, каракатиц и другую продукцию этой группы.
- Молочные продукты, яйца и натуральный мёд — молоко, сливки, йогурт, кефир, сыворотку, сливочное масло, сыр, творог, яйца и яичные продукты.
- Свежие, замороженные и сушёные овощи — в том числе картофель, помидоры, лук, капусту, огурцы, морковь, горох, фасоль и грибы.
- Фрукты, ягоды и орехи — в том числе бананы, финики, цитрусовые, виноград, яблоки, груши, вишню, сливы и клубнику.
- Зерновые — пшеницу, рожь, ячмень, овёс, кукурузу, рис, гречку и другие культуры.
- Продукты мукомольной промышленности — муку, крупы, хлопья, плющеное зерно, солод и крахмал.
- Масличные культуры и семена — сою, арахис, льняное семя, рапс, подсолнечник, семена для посева и хмель.
- Лекарственные растения, зерновую солому и шелуху, кормовую свёклу и брюкву.
- Мясные изделия — колбасы, готовые мясные продукты и консервы.
- Рыбные изделия — приготовленную и консервированную рыбу, икру и заменители икры.
- Переработанные овощи, фрукты, орехи и грибы — в том числе консервы, замороженные овощи, джемы, желе и мармелад.
- Фруктовые, ореховые и овощные соки.
- Корма и отходы пищевого производства — отруби, отсев, остатки переработки зерновых и бобовых, жмых, свекольный жом и другие подобные продукты.
- Готовые корма для животных, в том числе корм для собак и кошек.
- Кофе, чай и специи — за исключением мате.
- Животные, растительные и микробные жиры и масла.
- Свиной, говяжий, бараний и козий жир, а также жиры и масла из рыбы и морских млекопитающих.
- Соевое, арахисовое, оливковое, пальмовое, подсолнечное, кокосовое, пальмоядровое, рапсовое и кукурузное масло.
- Маргарин и другие готовые пищевые жиры.
- Тростниковый и свекловичный сахар, сахарные сиропы, искусственный мёд, карамелизированный сахар и мелассу.
Отдельная категория — живые животные. В перечне запрещённого импорта действительно указаны лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, домашняя птица, кролики, зайцы, некоторые птицы, рептилии, насекомые, а также собаки и кошки.
Однако это не означает, что человек вообще не может пересечь границу со своей домашней собакой или кошкой. Для питомцев, которые путешествуют вместе с владельцем и не предназначены для продажи или передачи другому владельцу, действует отдельный режим некоммерческого перемещения домашних животных. PVD определяет такое перемещение именно как поездку животного вместе с владельцем без цели продажи или смены собственника. Для въезда необходимо соблюдать ветеринарные требования и иметь предусмотренные документы.
Таким образом, условная пачка кофе, банка продукта из запрещённой категории или несколько яблок в личном багаже подпадают под запрет так же, как коммерческая партия. А собственная кошка, с которой хозяин возвращается домой, рассматривается не как импортируемый товар, а по специальным правилам перемещения домашних животных.
Если запрещённые пищевые продукты обнаружат при пересечении границы, таможня вправе их конфисковать и уничтожить; за нарушение требований возможно привлечение к административной ответственности.
При этом новый запрет относится к определённым таможенным процедурам, предусматривающим попадание продукции на латвийский рынок. Он не распространяется, в частности, на транзит и хранение товаров в свободных зонах или на таможенных складах.
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