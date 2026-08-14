Таким образом, условная пачка кофе, банка продукта из запрещённой категории или несколько яблок в личном багаже подпадают под запрет так же, как коммерческая партия. А собственная кошка, с которой хозяин возвращается домой, рассматривается не как импортируемый товар, а по специальным правилам перемещения домашних животных.

Если запрещённые пищевые продукты обнаружат при пересечении границы, таможня вправе их конфисковать и уничтожить; за нарушение требований возможно привлечение к административной ответственности.

При этом новый запрет относится к определённым таможенным процедурам, предусматривающим попадание продукции на латвийский рынок. Он не распространяется, в частности, на транзит и хранение товаров в свободных зонах или на таможенных складах.