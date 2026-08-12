Поддержанная Сеймом во втором чтении норма позволяет пересматривать решения о конфискации при появлении новых существенных обстоятельств, причем без ограничения по сроку.
В Генпрокуратуре считают, что без дополнительных ограничений это может привести к массовому пересмотру давно завершенных дел.
Мейстерс предлагает установить, что уголовный процесс может быть возобновлен, если вступил в силу оправдательный приговор по делу, из которого ранее были выделены материалы о преступно нажитом имуществе.
Для более общих «иных обстоятельств» предлагается другой принцип: адвокат сможет требовать возобновления только по тем делам, где судебное решение вступило в силу уже после введения новой нормы.
Также предлагается отказаться от правила, по которому подобные дела может рассматривать только старший прокурор Департамента уголовного права. К работе смогут привлекаться и руководители других подразделений Генпрокуратуры.
В прокуратуре предупреждают, что без переходных правил суды и прокуратуру может захлестнуть поток заявлений по старым делам, что увеличит сроки их рассмотрения и потребует дополнительных ресурсов.
Мейстерс призывает Юридическую комиссию поддержать эти предложения перед третьим чтением законопроекта.
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