В Генпрокуратуре считают, что без дополнительных ограничений это может привести к массовому пересмотру давно завершенных дел.

Мейстерс предлагает установить, что уголовный процесс может быть возобновлен, если вступил в силу оправдательный приговор по делу, из которого ранее были выделены материалы о преступно нажитом имуществе.