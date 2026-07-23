Председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин («Новое Единство») подчеркнул, что поправки не направлены на изъятие документов, а предусматривают лишь ограничение возможности их использования. Подготовленные изменения в законодательство предусматривают лишение объявленных в розыск лиц возможности свободно путешествовать, дистанционно подписывать документы или пользоваться государственными электронными услугами.

Поправки предусматривают, что использование документов может быть ограничено или приостановлено в отношении подозреваемых, обвиняемых или осужденных, которые умышленно уклоняются от следствия, суда или исполнения наказания. В сфере электронной идентификации будет ограничен доступ к средствам электронной идентификации и связанным с ними услугам.