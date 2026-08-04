Согласно Закону «О недрах», пользователем недр считается собственник земли. Исключение возможно лишь в том случае, если он официально передал это право другому лицу или заключил соответствующий договор. Даже если добычу вело третье лицо, собственник может быть привлечен к ответственности, если отсутствуют разрешения на пользование недрами и нет лиц, официально признающих себя добытчиками и ведущих учет добытых ресурсов.

Если владелец сможет предоставить убедительные доказательства того, что незаконные работы без его ведома проводили посторонние, эти обстоятельства рассмотрят VVD и другие компетентные органы. Однако при отсутствии таких доказательств ответственность возлагается на собственника участка.