В ведомстве отмечают, что такую позицию подтвердил и Сенат Латвии, рассмотрев кассационную жалобу по делу о незаконной добыче и частичном вывозе полезных ископаемых. Суд признал виновным владельца участка.
Согласно Закону «О недрах», пользователем недр считается собственник земли. Исключение возможно лишь в том случае, если он официально передал это право другому лицу или заключил соответствующий договор. Даже если добычу вело третье лицо, собственник может быть привлечен к ответственности, если отсутствуют разрешения на пользование недрами и нет лиц, официально признающих себя добытчиками и ведущих учет добытых ресурсов.
Если владелец сможет предоставить убедительные доказательства того, что незаконные работы без его ведома проводили посторонние, эти обстоятельства рассмотрят VVD и другие компетентные органы. Однако при отсутствии таких доказательств ответственность возлагается на собственника участка.
В VVD также напоминают, что вывоз природных ресурсов с территории считается их вовлечением в хозяйственный оборот, поэтому в таких случаях необходимо уплатить налог на природные ресурсы независимо от наличия разрешения.
Ведомство подчеркивает, что незаконная добыча полезных ископаемых наносит серьезный ущерб окружающей среде, и призывает владельцев земель ответственно относиться к использованию природных ресурсов. Если на участке замечена незаконная деятельность посторонних, жителей просят сообщить об этом в Государственную полицию и уведомить VVD.
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