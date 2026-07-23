Руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревицс заявил: «Я думаю будет очень важно знать, кто возражает против законопроекта, который поддерживает жителей Украины? Чьи это возражения против срочности законопроекта?»

Против выступила депутат Сейма Светлана Чулкова («Стабильности!»). По регламенту Сейма, если депутат заявляет возражения, они должны быть оформлены в виде поправок и рассмотрены ко второму чтению. Это означает, что законопроект не может быть окончательно принят без обсуждения внесенных предложений. В итоге окончательное рассмотрение законопроекта было отложено.