Поправки были разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на ввоз в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, страной происхождения которых являются Россия или Белоруссия. Точный перечень запрещенных товаров будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов Комбинированной номенклатуры Европейского союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт этих товаров из России и Белоруссии, так и на импорт товаров российского и белорусского происхождения из других третьих стран. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства — члены Европейского союза ограничиваться не будет.
Руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревицс заявил: «Я думаю будет очень важно знать, кто возражает против законопроекта, который поддерживает жителей Украины? Чьи это возражения против срочности законопроекта?»
Против выступила депутат Сейма Светлана Чулкова («Стабильности!»). По регламенту Сейма, если депутат заявляет возражения, они должны быть оформлены в виде поправок и рассмотрены ко второму чтению. Это означает, что законопроект не может быть окончательно принят без обсуждения внесенных предложений. В итоге окончательное рассмотрение законопроекта было отложено.
«Теперь комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции должна созвать внеочередное заседание, чтобы рассмотреть мое предложение», — рассказывает Чулкова. Суть же поданных ею поправок заключалась в том, что ничего не менять и оставить как было, так как товары, на которые предлагается ввести запреты, не являются подсанкционными.
Если профильная комиссия не поддержит предложение депутата, парламент сможет проголосовать за принятие закона в окончательном чтении в первоначальной редакции. Если же поправка будет одобрена, окончательная версия законопроекта изменится с учетом решения комиссии и последующего голосования депутатов.
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