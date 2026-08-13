«Вся очередь, конечно, разошлась кто куда. Я подошел к окну и увидел пожарную машину, стоявшую рядом с самолетом airBaltic с включенными проблесковыми маячками. Обычно пожарная машина не должна просто так стоять возле самолета», — вспоминает пассажир.

Затем к лайнеру начали прибывать машины скорой помощи и полиция.

«Мужчина из одной машины скорой помощи постоянно бегал туда-сюда — в самолет и обратно. Он носил кислородные баллоны. Сначала я подумал, что это огнетушители, но, присмотревшись, понял, что это кислородные баллоны.