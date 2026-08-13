Вылет из Парижа был запланирован на 9:50, однако посадка вовремя не началась. Один из пассажиров рассказал, что из зала ожидания было видно, как к самолету подъезжают машины скорой помощи и экстренных служб.
«Мы пришли к выходу на посадку. Все, как положено, встали в очередь. И тут время посадки на табло внезапно изменилось с 9:20 на 10:20, что первоначально означало задержку на час», — рассказал очевидец.
По его словам, вскоре возле самолета появилась пожарная машина.
«Вся очередь, конечно, разошлась кто куда. Я подошел к окну и увидел пожарную машину, стоявшую рядом с самолетом airBaltic с включенными проблесковыми маячками. Обычно пожарная машина не должна просто так стоять возле самолета», — вспоминает пассажир.
Затем к лайнеру начали прибывать машины скорой помощи и полиция.
«Мужчина из одной машины скорой помощи постоянно бегал туда-сюда — в самолет и обратно. Он носил кислородные баллоны. Сначала я подумал, что это огнетушители, но, присмотревшись, понял, что это кислородные баллоны.
Затем приехала третья скорая, и они начали вытаскивать носилки с синим одеялом или мешком. Машины скорой продолжали приезжать и уезжать. Все это продолжалось около двух часов. Все были очень заняты, постоянно бегали туда-сюда, приезжали и уезжали», — рассказал очевидец.
По его подсчетам, к самолету прибыли четыре бригады скорой помощи, три автомобиля жандармерии и одна пожарная машина. При этом ожидавшим посадки пассажирам сообщили лишь о задержке по «техническим причинам».
В итоге одного человека вывезли из самолета в инвалидном кресле, переложили на носилки и доставили в машину скорой помощи. После этого началась посадка на рейс в Ригу.
Как неофициально сообщил один из членов экипажа, помощь понадобилась 35-летнему мужчине, летевшему предыдущим рейсом из Риги в Париж.
В airBaltic подтвердили произошедшее.
«Можем подтвердить, что утром 12 августа на рейсе airBaltic BT691 из Риги в Париж одному из пассажиров после прибытия в аэропорт Парижа потребовалась неотложная медицинская помощь.
Экипаж незамедлительно действовал в соответствии с установленными процедурами безопасности и чрезвычайных ситуаций, оказав пассажиру первую помощь и вызвав медицинский персонал.
После прибытия медиков пассажир был передан под их наблюдение, а затем доставлен в больницу», — сообщил руководитель отдела общественных и политических связей Air Baltic Corporation Аугустс Зилбертс.
Из-за инцидента обратный рейс BT692 из Парижа в Ригу задержался примерно на 1 час 40 минут.
«Информация о здоровье пассажиров конфиденциальна, поэтому мы не можем предоставить более подробные сведения о состоянии человека или его дальнейшем лечении», — добавил Зилбертс.
«В подобных ситуациях приоритетом нашего экипажа всегда являются здоровье и безопасность пассажира, и экипаж действует в соответствии с установленными процедурами», — подчеркнул представитель airBaltic.
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