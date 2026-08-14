На опубликованном Латвийской армией видео показана одна из демонстраций: дрон-мишень обнаруживают, берут на сопровождение, после чего уничтожают в воздухе.
В Национальных вооружённых силах подчёркивают, что технологии беспилотников и борьбы с ними меняются чрезвычайно быстро. Поэтому значение имеет не только эффективность отдельного устройства, но и то, насколько хорошо разные системы способны работать совместно.
Во время Baltic Trust 26 проверяются радары, сенсоры, камеры, средства радиоэлектронной борьбы и другие решения, предназначенные для обнаружения, сопровождения и нейтрализации беспилотников.
Учения проходили на полигоне «Селия» с 3 по 14 августа. Их цель — проверить интеграцию беспилотных и противодронных технологий в военные операции и совместимость различных технических решений.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.