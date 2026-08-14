В Национальных вооружённых силах подчёркивают, что технологии беспилотников и борьбы с ними меняются чрезвычайно быстро. Поэтому значение имеет не только эффективность отдельного устройства, но и то, насколько хорошо разные системы способны работать совместно.

Во время Baltic Trust 26 проверяются радары, сенсоры, камеры, средства радиоэлектронной борьбы и другие решения, предназначенные для обнаружения, сопровождения и нейтрализации беспилотников.