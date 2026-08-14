Сняли с рейса, отдали багаж и выперли из аэропорта со словами:- идите в посольство и делайте визу!!! Какой то служащий пограничного контроля решил, что он не знает такого паспорта и запретил посадку в самолет!!! 12 часов мы пытались доказать, что виза не нужна!!!! Отправляли документы, описание паспорта негражданина, предъявляли ссылки закона, Id карту… все без результатно! Просто бились об стену!!! Нам очень помогла консул по чрезвычайным ситуациям!

Дозвонились по круглосуточному телефону поддержки! Она все время была с нами на телефоне. Вела переговоры! В итоге- нашла этого пограничника! Позвонила ему лично! Все объяснила! Короче к ночи дали новые билеты на следующий рейс, дали гостиницу, питание! Боже, я думаю, я постарела лет на 10 пытаясь вернуть сестру из Китая!!!