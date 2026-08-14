Морской порт Усть-Луга — крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.

Усть-Луга неоднократно подвергался атакам украинских дронов, последний раз губернатор Ленинградской области сообщал о «повреждениях объектов инфраструктуры» в районе порта Усть-Луга и еще одного порта Высоцк 6 июля. Генштаб ВСУ в тот день назвал целью атаки НПЗ, находящееся под Усть-Лугой.