Вскоре он написал в телеграме, что «все последствия атаки в порту Усть-Луга ликвидированы», жертв нет.
Морской порт Усть-Луга — крупнейший порт на Балтике, включая порты стран Балтии и Финляндии, и второй по величине в России после Новороссийска, сообщается на сайте администрации морских портов Балтийского моря.
Усть-Луга неоднократно подвергался атакам украинских дронов, последний раз губернатор Ленинградской области сообщал о «повреждениях объектов инфраструктуры» в районе порта Усть-Луга и еще одного порта Высоцк 6 июля. Генштаб ВСУ в тот день назвал целью атаки НПЗ, находящееся под Усть-Лугой.
Усть-Луга отгружает около 700 тысяч баррелей нефти в сутки, а также нафту, мазут и вакуумный газойль, экспорт нефтепродуктов через Усть-Лугу в 2025 году превысил 32,8 млн тонн, пишет Reuters.
В Латвии на фоне массированной атаки на Ленинградскую область был сбит дрон. Вооруженные силы страны сообщили в соцсети Х, что истребители НАТО «успешно сбили беспилотный летательный аппарат, вошедший в воздушное пространство [Латвии]».
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