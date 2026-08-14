Как уточняет газета Corriere della Sera, сообщений о пострадавших или пропавших без вести пока не поступало. Мэр города Джулио Каламита сообщил журналистам, что во время происшествия на заводе почти никого не было.

KNDS Ammo Italy — часть французско-немецкого оборонного концерна. По данным самой компании, более сотни ее боевых систем в настоящее время находятся на вооружении ВСУ. В Украине работает дочерняя фирма KNDS Ukraine, которая ремонтирует и обслуживает технику конгломерата, производит запчасти и артиллерийские снаряды.