Компания поставляет оружие в том числе и Украине. По предварительным данным, взрыв произошел в цехе прессования пороха. Незадолго до этого на заводе произошел пожар, который приехали тушить пожарные в сопровождении полиции.
Как уточняет газета Corriere della Sera, сообщений о пострадавших или пропавших без вести пока не поступало. Мэр города Джулио Каламита сообщил журналистам, что во время происшествия на заводе почти никого не было.
KNDS Ammo Italy — часть французско-немецкого оборонного концерна. По данным самой компании, более сотни ее боевых систем в настоящее время находятся на вооружении ВСУ. В Украине работает дочерняя фирма KNDS Ukraine, которая ремонтирует и обслуживает технику конгломерата, производит запчасти и артиллерийские снаряды.
Это второй подобный инцидент за последнюю неделю. В понедельник, 10 августа, на территории предприятия EMCO возле села Белица в Болгарии также произошел пожар. После возгорания грузовика огонь распространился на склад боеприпасов, после чего началась детонация. Компания поставляла снаряды и вооружение Украине с 2014 года. О пострадавших не сообщалось. На объектах EMCO уже происходили взрывы в 2022 и 2023 годах.
Владелец компании EMCO Эмилиан Гебрев заявлял, что еще весной 2015 года агенты российского ГРУ пытались отравить его. Тогда экспертиза установила, что при покушении на негоиспользовали вещество «Новичок». Сам предприниматель связывал произошедшее с поставками оружия Украине и вероятным интересом РФ к его оружейному бизнесу.
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