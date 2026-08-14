Подготовленные NMPD поправки предусматривают сокращение времени прибытия бригад на вызовы, угрожающие жизни, и распределение вызовов по приоритетам в зависимости от тяжести состояния пациента. Кроме того, планируется установить срок, в течение которого больницы должны принимать пациентов от бригад неотложной помощи.
«Наша цель — создать систему экстренной помощи, которая позволит нам быстрее оказывать помощь пациентам в самых критических ситуациях и спасать больше жизней», — подчеркивает директор NMPD Лиене Ципуле.
Изменения разработаны с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и целей стратегии NMPD на 2026–2030 годы.
Система приоритетов, являющаяся общепризнанной на международном уровне практикой, позволяет более целенаправленно использовать ресурсы экстренной помощи и спасать больше жизней.
«Мы стремимся создать систему, которая позволит медицинской бригаде оперативно прибыть в случае остановки дыхания или серьезной аварии», — подчеркивает Ципуле.
Поправки сейчас вынесены на общественное обсуждение. Дальше их продвигает Министерство здравоохранения Латвии.
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