В документе говорится, что 10 июля вскоре после вылета из Салоников в Мемминген у борта Ryanair «во время набора высоты произошел отрыв лопатки вентилятора второго (правого) двигателя».

«Экипаж принял решение вернуться в Международный аэропорт Салоники, где совершил посадку без происшествий», — сказано в отчете.