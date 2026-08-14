Предварительный отчет представил Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) — федеральное агентство США, расследующее причины транспортных аварий и катастроф.
В документе говорится, что 10 июля вскоре после вылета из Салоников в Мемминген у борта Ryanair «во время набора высоты произошел отрыв лопатки вентилятора второго (правого) двигателя».
«Экипаж принял решение вернуться в Международный аэропорт Салоники, где совершил посадку без происшествий», — сказано в отчете.
В дни, последовавшие за инцидентом, греческие власти «полностью передали расследование» американскому федеральному агентству.
Голова и правое плечо гражданина Сербии Любиши Каровича были затянуты в иллюминатор самолета, в результате чего он получил «серьезные травмы и находился в состоянии шока».
Как рассказывала Би-би-си жена пострадавшего Светлана Гркович-Максимович, она и еще двое пассажиров в течение нескольких минут держали его за ноги.
В отчете NTSB приведена хронология событий, изложенная летным экипажем, из которой следует, что во время набора высоты пилоты получили сигнал о «сильной вибрации» двигателя.
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