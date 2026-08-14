Путешественникам напомнили о том, что отправляясь в Латвию из стран, которые не входят в Европейский союз, необходимо убедиться, разрешено ли ввозить в Латвию приобретенные там товары, в том числе продукты питания, сувениры и медикаменты.
Путешественники нередко считают, что товар, который можно приобрести за границей, можно легально ввезти и в ЕС, однако для определенных продуктов питания, сувениров животного и растительного происхождения, а также отдельных медикаментов установлены строгие ограничения или запрет.
Представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных.
Если пассажир по прибытии в Латвию отказывается выбросить запрещенные товары прямо в аэропорту по указанию таможенников, то его могут оштрафовать.
Во время таможенного контроля в аэропорту «Рига» в первом полугодии этого года выявлено 1057 нарушений, что почти столько же, сколько за весь 2025 год, когда нарушения были предотвращены в 1166 случаях.
Таможенное управление VID напомнило, что, если стоимость товаров, приобретенных за пределами ЕС, превышает 430 евро, путешественник должен их задекларировать и уплатить за них налоги.
Также в этом году увеличилось количество попыток ввоза наркотических и психотропных веществ. В прошлом году в общей сложности было выявлено 13 таких случаев, а в первом полугодии этого года — 26 случаев.
Налоговая и таможенная полиция обратила внимание на то, что все чаще из Египта и Турции пытаются ввозить в Латвию успокаивающие медикаменты, в том числе снотворное. На лекарства нужен рецепт врача.
Тревожная тенденция — попытки ввезти продукты, содержащие так называемые легкие наркотики. В Европейском союзе нет единого регулирования в отношении их употребления. В некоторых странах они свободно доступны, однако в Латвии — запрещены, и за это может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.
В свою очередь, Управление охраны природы (DAP) напомнило, что сувениры могут быть изготовлены из охраняемых видов животных или растений, для ввоза которых необходимы специальные разрешения либо их ввоз полностью запрещен. Это касается кожаных изделий, кораллов, косметики, медпрепаратов и прочего. Ответственность за легальный ввоз таких предметов лежит на самом путешественнике, указали в управлении, посоветовав покупать сувениры природного происхождения только в легальных торговых местах, сохранять документы, подтверждающие их происхождение, и перед покупкой убедиться в статусе конкретного вида.
Поскольку Латвия является частью Европейского союза, латвийцам разрешено ввозить кусочки кораллов размером менее 3 сантиметров. Все остальные, которые больше трех сантиметров, запрещены, — пояснила Строде.
Если человек не находит ответа на вопрос, нужно ли декларировать приобретенную им вещь или предмет, обязательно следует выбрать красный коридор, обратиться к сотрудникам таможни, получить консультацию и ответы на возникшие вопросы.
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