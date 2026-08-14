Путешественники нередко считают, что товар, который можно приобрести за границей, можно легально ввезти и в ЕС, однако для определенных продуктов питания, сувениров животного и растительного происхождения, а также отдельных медикаментов установлены строгие ограничения или запрет.

Представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) подчеркнули, что из стран за пределами ЕС запрещено ввозить, например, мясо и продукты из него, молоко и продукты из него, а также свежие фрукты и овощи без фитосанитарного сертификата, поскольку даже небольшое количество продуктов питания может стать источником распространения заболеваний растений или животных.