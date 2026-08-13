Нет. Среди прочего система должна сообщать государству, например, насколько велика текучесть учителей, сколько детей остается на второй год, каково соотношение учащихся и вспомогательного персонала и сколько поступило обоснованных жалоб на школу.

И вот здесь возникает легкое недоумение. А чем Министерство образования занималось до сих пор?

То есть десятилетиями в уже ставшей независимой Латвии существовали школы, учителя увольнялись и устраивались на работу, дети оставались на второй год, родители жаловались, самоуправления содержали учебные заведения, государство платило педагогам зарплаты — но собрать все это в одну систему и посмотреть, где дела идут особенно плохо, оказалось задачей XXI века стоимостью в десятки миллионов?