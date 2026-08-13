Вот Министерство образования и науки, как сообщает LETA, продолжает создавать систему мониторинга качества образования. Начали еще в 2018 году. Один проект завершили в 2023-м, следующий должен закончиться в 2029-м. Первоначально на продолжение этой работы предполагалось потратить более 21 миллиона евро.
Прописью: двадцать один миллион.
Тут поневоле хочется уточнить: а что именно собираются построить — центр управления полетами, искусственный интеллект для предсказания будущего или хотя бы небольшой спутник?
Нет. Среди прочего система должна сообщать государству, например, насколько велика текучесть учителей, сколько детей остается на второй год, каково соотношение учащихся и вспомогательного персонала и сколько поступило обоснованных жалоб на школу.
И вот здесь возникает легкое недоумение. А чем Министерство образования занималось до сих пор?
То есть десятилетиями в уже ставшей независимой Латвии существовали школы, учителя увольнялись и устраивались на работу, дети оставались на второй год, родители жаловались, самоуправления содержали учебные заведения, государство платило педагогам зарплаты — но собрать все это в одну систему и посмотреть, где дела идут особенно плохо, оказалось задачей XXI века стоимостью в десятки миллионов?
Представитель МОН Инесе Вилциня объяснила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, что проект гораздо шире. Он включает образовательные данные, возможности их использования, «грамотность в работе с данными», управление данными, обеспечение их доступности и аналитику.
Звучит внушительно. Особенно «грамотность в работе с данными».
Правда, от этого вопрос никуда не исчезает: почему Министерству образования понадобился специальный многомиллионный проект, чтобы научиться системно анализировать данные о собственной системе образования?
Причем история эта продолжается уже давно. Создание системы мониторинга при поддержке фондов ЕС началось в 2018 году. Первый этап завершился пять лет спустя. В его рамках появились инструменты мониторинга высшего и профессионального образования, а некоторые другие решения добрались лишь до стадии прототипов.
В октябре прошлого года было подписано соглашение с Центральным агентством финансов и договоров о новом проекте — «Поддержка развития качества образования». Завершить его собираются в 2029 году.
Получается занятная арифметика: от начала создания системы до предполагаемого окончания нынешнего проекта пройдет одиннадцать лет.
За одиннадцать лет некоторые дети успевают пройти почти всю школу. Министерство за это время должно наконец получить инструмент, который позволит выяснить, что в какой-то школе слишком часто меняются учителя.
Первоначальный бюджет нового этапа превышал 21 миллион евро. После критики со стороны отрасли расходы все-таки сократили: четыре миллиона удалось перенаправить самоуправлениям на покупку учебных материалов. В результате бюджет проекта составляет 16,5 миллиона евро, из которых пока израсходовано около полумиллиона.
Но есть еще одна маленькая деталь.
С момента подписания соглашения прошло десять месяцев, а ни усовершенствованные старые инструменты, ни новые пока не доступны.
Среди новых разработок предполагается создать, например, систему измерения благополучия учащихся и учителей и индекс социально-экономического положения школьников. Существующие прототипы тоже обещают усовершенствовать.
Один из них — инструмент выявления рисков для образовательных учреждений. Пользоваться им должны Государственная служба качества образования и самоуправления. Система будет учитывать текучесть педагогов, долю второгодников, соотношение учащихся и вспомогательного персонала, количество подтвержденных жалоб и другие показатели. Анализировать все это предполагается с учетом нового подхода к аккредитации школ.
Возможно, в итоге получится действительно прекрасная система. С графиками, индексами, цветными диаграммами и кнопкой «аналитика». Возможно, она даже позволит увидеть проблемы, которые раньше терялись в отдельных базах данных.
Но первоначальные 21 миллион евро все равно заставляют слегка почесать затылок.
Потому что государственный мониторинг образования — это не открытие новой элементарной частицы. И текучесть учителей — не таинственный природный феномен, обнаружить который можно только после одиннадцати лет исследований и многомиллионных инвестиций.
Тем более странно, если выясняется, что министерству, которое десятилетиями руководит системой образования, понадобился отдельный дорогостоящий проект, чтобы наконец начать систематически смотреть, что в этой системе происходит.
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